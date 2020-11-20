 

Конфедерация по типу Евросоюза: назван подходящий для России и Белоруссии формат интеграции

20.11.2020, 5:52, Разное

По мнению эксперта, в мире есть несколько форматов интеграции. Он напомнил о примерах Российской империи, СССР, Евросоюза. Последний наиболее предпочтителен для интеграции России и Белоруссии, считает политолог.

Москва и Минск могут создать так называемую мягкую конфедерацию, в которой обе стороны сохранят большую часть полномочий, отметил Баранчик. В то же время вопросы макроэкономики, валюты и финансов, бюджета и внешней политики передаются в ведение союзных органов, уточнил политолог.

Такой вариант интеграции России и Белоруссии был прописан в Союзном договоре 1999 года, напомнил эксперт. Не реализован он был из-за личных амбиций Александра Лукашенко, который воспримает республику как свое вечное владение, считает Баранчик.

Политолог убежден: Кремлю не стоит доверять Лукашенко. За 20 лет интеграция России и Белоруссии так и не продвинулась, поэтому надеяться на Батьку смысла нет, констатировал эксперт.

По его мнению, Кремлю нужно усилить политическое и экономическое давление на белорусское руководство. Россия должна выделять соседней республике финансовую помощь только за конкретные шаги: регистрация пророссийских партий, развитие русского языка, прекращение заигрываний с националистами, перечислил Баранчик.

“Все остальные разговоры Лукашенко воспринимает как элемент слабости и будет действовать по-своему”, – приводит мнение эксперта “Украина.ру”.

Ранее белорусский лидер назвал Союзный договор 1999 года устаревшим. За два десятка лет выросли новые поколения. Нужно искать новые пути интеграции России и Белоруссии, убежден Лукашенко.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / Скандалы: «Это был обман граждан»

06.10 / Теорию Дарвина о зарождении жизни поставили под сомнение

25.09 / Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк впервые станут родителями

08.10 / Анна Седокова удивила поклонников упругими ягодицами

29.07 / Семь шагов для любви

30.10 / Одним из первых смартфонов Nokia с Android 11 станет недорогой Nokia 5.3

26.10 / Растоптанная русская баба – Личное мнение

09.09 / Эксперт: Лукашенко намерен любой ценой сбить динамику протеста перед визитом в Москву

04.08 / Названы безопасные способы оплатить покупку и не заразиться коронавирусом

20.10 / Ученые обнаружили способность кофе к замедлению прогрессирования рака толстой кишки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска