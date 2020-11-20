 

Под санкции США против КНДР попали две базирующиеся в РФ компании

20.11.2020, 5:50, Новости дня

Соединенные Штаты ввели санкции против двух базирующихся в РФ северокорейских компаний, об этом сообщил американский минфин.

Санкции ввели в отношении «Генеральной торговой компании «Чхолсан» КНДР» (ООО «Чхолсан»), действующей в РФ и в Северной Корее, а также в отношении зарегистрированного в Петербурге ООО «Мокран», передает ТАСС.

Ограничения предусматривают запрет для американских физлиц и юрлиц на ведение дел с компаниями в списке.

Минфин США утверждает, что «Мокран» и «Чхолсан» якобы использовали «принудительный труд из Северной Кореи, в том числе и с экспортом средств, которые идут в прибыль Трудовой партии Кореи».

В мае минюст США обвинил более 30 граждан КНДР и Китая в незаконной помощи Пхеньяну, которая заключалась в переводе с 2013 года 2,5 млрд долларов для финансирования ядерной программы КНДР в обход американских санкций.



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