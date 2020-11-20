Унiан – Зеленский и Порошенко обвинили друг друга в хищениях из бюджета

20.11.2020, 5:18, Новости дня

Владимир Зеленский и Пётр Порошенко заочно обвинили друг друга в хищениях из бюджета. Как передаёт «Унiан», Зеленский заявил, что Украина будет возвращать в бюджет всё, что Порошенко украл за предыдущие годы. На это бывший президент Украины обвинил Зеленского в хищениях во время программы «Большое строительство».



Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что за нарушение карантина выходного дня предпринимателей будут штрафовать. Как передаёт «Унiан» в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, Зеленский обратился к экс-президенту Петру Порошенко. При этом он не упоминал его фамилию, называя его лишь владельцем фитнес-клуба «5-й элемент» и оппозицией.

«Мы не будем действовать по принципу «друзьям — всё, а врагам — локдаун». Санкции за нарушение карантина выходного дня будут одинаковы для всех. Это касается и владельца фитнес-клуба «5-й элемент». С одной стороны вы кричите, что ситуация с распространением COVID критическая, а с другой — способствуете этому. Вы, мне кажется… ну, надо решить, вы либо спаситель, либо коммерсант такой обычный», — заявил украинский президент.

Также Зеленский посоветовал Порошенко «не тратить средства на ботофермы, которые должны говорить о политических преследованиях оппозиции, а сохранить деньги на выплату штрафов».

«Вы уже получили один штраф. Продолжите работу на выходных — будет новый, ещё один штраф. И они, согласно законодательству, будут продолжаться, пока не научитесь уважать закон. Надо будет 100 штрафов — будет 100. Возможно, это, знаете, такая новая интересная модель — будем в бюджет возвращать всё, что вы украли за предыдущие годы», — заявил президент.

Пётр Порошенко не замедлил с ответом и отреагировал на это обращение в своем Facebook.

«Это уже агония, Владимир Александрович. А о «вернуть украденное из бюджета», здесь вы абсолютно правы. Ваш министр Уманский рассказал о вашем Большом крадивныцтве», — написал Порошенко.