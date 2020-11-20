BI – уныние и «бункерный настрой» — игре в гольф на День благодарения Трамп предпочёл Белый дом

20.11.2020, 5:18, Новости дня

В этом году на День благодарения Дональд Трамп, вопреки обыкновению, не поедет в свою личную резиденцию в солнечной Флориде и останется в Белом доме, пишет Business Insider. Как рассказывают представители окружения президента, после своего до сих пор не признанного поражения Трамп «часто пребывает в унынии», неотрывно смотрит новости и отрицает победу Джо Байдена.



Reuters

Президент Дональд Трамп отказался от ежегодного проведения Дня благодарения в своей частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, пишет Business Insider. По словам людей в окружении американского лидера, в Белом доме царит «бункерный настрой».

Как обращает внимание издание, после своего пока ещё официально не признанного поражения на прошедших выборах Трамп вёл себя достаточно тихо и на публике особо не появлялся. Впрочем, в Twitter был, как всегда, активен.

На следующей неделе глава Белого дома должен был отправиться в Мар-а-Лаго. Однако поздно вечером во вторник 17 ноября пресс-секретарь первой леди Меланьи Трамп Стефани Гришэм объявила, что семья президента решила никуда не ехать и остаться в Белом доме на праздники.

Business Insider напоминает, что президент упорно отказывается признавать победу демократа Джо Байдена и настаивает, что выборы прошли нечестно. Сразу несколько источников сообщали, что президент уединился в Овальном кабинете и неотрывно смотрит новости. В распорядке дня главы Белого дома на среду 18 ноября значилось: «никаких публичных мероприятий» — 11-й день после выборов, когда президент ни с кем не встречается.

Как рассказали помощники Трампа The New York Times, президент сейчас «часто пребывает в унынии». В комментарии CNN сотрудник Белого дома описал атмосферу, царящую в официальной резиденции американского лидера, как «бункерный настрой».

Между тем, избирательный штаб Трампа подал несколько исков, оспаривающих результаты голосования в ряде штатов. Пока удалось выиграть лишь одно дело, в Пенсильвании, однако, по словам адвоката президента, на победе Байдена это никак не отразится.

Один из помощников президента заявил The Washington Post: Трамп уверен, что его сторонники и избиратели хотят, чтобы он «продолжал бороться». «Он сильнее завяз на своём посту, чем это было вначале. Думает, что это его база для выборов 2024 года и что половина страны — сражающиеся за него воины, что ему нужно продолжать бороться», — поделился аноним.

Business Insider отмечает, что обычно на День благодарения президент уезжает с семьёй в Мар-а-Лаго, где нередко играет в гольф. Однако в прошлом году на праздник Трамп тайно отправился в Афганистан, чтобы навестить американские войска, хотя в официальном графике лидера значилось, что он должен быть в своей флоридской резиденции. В те же выходные Трамп обвинил либералов в попытках переименовать День благодарения, правда, в подробности вдаваться не стал.