ВОЗ: Каждые 17 секунд в Европе от коронавируса умирает один человек

20.11.2020, 4:56, Новости дня

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждые 17 секунд на территории Европы от последствий заражения коронавирусом умирает один человек, сообщило британское издание The Guardian.

По словам главы европейского подразделения ВОЗ Ханса Клюге, более чем в 80% европейских стран показатели заболеваемости коронавирусом за последние две недели превысили 100 случаев на 100 тыс. человек, системы здравоохранения в Европе работают на пределе возможностей, передает «Интерфакс».

Накануне в Англии зафиксировали самый высокий показатель смертности за десятилетие.

Напомним, в конце октября Джонсон объявил о введении в Великобритании общенационального карантина. Он отметил, что «вирус распространяется гораздо быстрее, чем предсказывал даже самый пессимистический сценарий научных советников».

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон ввел в республике новый режим самоизоляции, разрешив при этом французам работать ради спасения экономики.

Власти Испании в свою очередь объявили о введении в стране режима повышенной готовности и комендантского часа на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

С 17 ноября полный локдаун ввела также Австрия. До этого жесткий карантин ввела Бельгия, новые ограничения из-за коронавируса вступили в силу в Польше.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в ситуации с коронавирусом в Европе.