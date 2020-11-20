 

NBC – «душераздирающая цифра» — в США уже четверть миллиона погибших от COVID-19

20.11.2020, 4:24, Новости дня

Хотя сейчас в США зафиксировано рекордное количество госпитализаций, однако самая душераздирающая цифра — это число погибших от COVID-19, передаёт NBC. Как отмечает издание, на настоящий момент в Соединённых Штатах умерло уже четверть миллиона человек.

Сейчас госпитализировано рекордное количество американцев. И нет ни одной общины, ни одного уголка в нашей стране, до которых не добрался бы коронавирус.

Эти карты рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом, оказавшиеся в распоряжении NBC News, не только сообщают детали распространения COVID, но и демонстрируют взрывной рост вируса. Высокопоставленные чиновники предупреждают: «текущих усилий по смягчению недостаточно, и их объём нужно увеличить, чтобы сгладить кривую».

ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США: Я считаю, что нам нужен единообразный, а не разобщённый подход. А то один штат говорит одно, другой — другое.

В то время как более половины страны живёт в условиях разнообразных новых ограничений, такие штаты, как Флорида, продолжают вновь открываться. В Южной Дакоте, где отмечен ужасающий уровень смертности, губернатор всё ещё отказывается требовать обязательного ношения масок.

КРИСТИ НОЕМ, губернатор Южной Дакоты: Я не поддерживаю введения обязательного ношения масок. Я считаю, что у меня нет полномочий вводить такую меру.

В соседней Небраске медсёстры публично попросили губернатора ввести более жёсткое требование к ношению масок.

ЛЭЙСИ ГУЧ, медсестра Nebraska Medicine: Я ещё никогда в своей жизни не видела настолько больных людей. Они так быстро умирают.

МИГЕЛЬ АЛЬМАГЕР, корреспондент NBC: Согласно почти всем прогнозам, ситуация, прежде чем выправиться, станет ещё хуже. Некоторые эксперты предсказывают, что мы можем увидеть прирост по 400 тысяч новых инфицированных в день.

Но самая душераздирающая цифра — это количество погибших. Умерли уже четверть миллиона человек.

САНДРА КОРНЕЛЛ, жена погибшего от COVID-19: Так тяжело.

Сандра Корнелл потеряла своего мужа Эфрона, которого обожали его дети.

САНДРА КОРНЕЛЛ: Он по-настоящему нас любил. Мы оба очень хотели создать семью.

И вот прямо сейчас вирус уносит жизни и разрушает мечты.

Мигель Альмагер, NBC News.

Дата выхода в эфир 18 ноября 2020 года. 



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