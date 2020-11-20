Мнение: Две большие разницы

20.11.2020, 4:12, Разное

На почту прислали занятные заявления Габрелянова тему того, почему Армения не признала Карабах.

Арам Габрелянов @Aramcaramba в стриме (https://youtu.be/yaTPgIjc_3k) попытался сравнить референдумы в Крыму и Нагорном Карабахе. Вот что из этого вышло.

Габрелянов: Вы ж за Крым? Никто из вас не скажет, что Крым должен был остаться у Украины.

Надана Фридрихсон: Тут две большие разницы, когда крымчане проголосовали, что они хотят быть частью России…

Габрелянов: Карабах проголосовал, провёл референдум, вы что, детский сад, что ли?!

Фридрихсон: Армения признала Карабах?

Габрелянов: При чём тут Армения? Карабах провёл референдум, они голосовали, они признали свою независимость…

Анатолий Кузичев: Хорошо, Арам Ашотыч, вы правы. А почему ж тогда Армения не признала право Карабаха на самоопределение?

Габрелянов: Потому что. Я вам скажу: Армения не признала точно так же, как Россию за это гнобят санкциями — за признание Крыма. Армению бы загнобили санкциями так, что им бы мало не показалось.

Кузичев: Ну Крым-то — часть РФ — гнобят санкциями, унижают, закрывают…

Габрелянов: Ну вы сравнили слона и моську

https://t.me/c/1499157861/1103 – цинк

PS. Карабах конечно уместнее сравнивать не с Крымом, а с Донбассом. О сходстве этих двух конфликтов говорил и писал еще в 2015-м году.

И НКР и ЛДНР являются плодами развала – НКР родилась из развала СССР, ЛДНР из развала домайданной Украины.

Оба непризнанных государственных образования провели референдумы о независимости и имеют свою собственную структуру государственной власти и нормативно-правовую базу.

Оба фактически вышли из состава прежних государства после успешных для них боевых действий.

Оба никем не признаны и существуют де-факто, но не де-юре, с точки зрения международного права.

Оба образования напрямую зависят от материнского государства в военном и экономическом отношении. В случае с Карабахом это Армения, а в случае с ЛДНР это Россия.

Оба живут в условиях экономической депрессии и неэффективного управления.

Оба образования годами обсуждаются дипломатами в различных форматах без какого-либо существенного прогресса. Ни Казанские, ни Минские соглашения не были выполнены. И не будут.

В обоих случаях никаких перспектив возвращения в состав прежнего государства кроме как капитуляции или военного поражения не существует.

Боевые действия после завершения активной фазы боевых действий не прекратились, периодически возобновляясь на различных участках и направлениях.

Ну а Крым был независимым всего несколько часов. Он сначала вышел из состава Украины и попросился в Россию на основе своей же Конституции 1992 года.

Пока Россия не дала юридического согласия на прием Крыма в свой состав, Крым действительно существовал как непризнанное государственное образование, которое уже не Украина, но еще не Россия. Только у Крыма этот промежуток занял несколько часов, а у Карабаха 30 лет, а у Донбасса почти 7. Поэтому Крым это про другое. А вот Донбасс, куда как более уместная аналогия. Поэтому конечно можно смеяться с армян, которые за 30 лет так и не признали Карабах и поучать их правильной борьбе за него, но стоит помнить про ситуацию с Донбассом, который уже скоро как 7 лет не признан, хотя фактического отношения к Украине он уже не имеет и полностью зависит от той поддержки, которую ему предоставляет Россия.