Мнение: О страшной угрозе для юзеров в самых популярных соцсетях

20.11.2020, 4:10, Разное

Начать, наверное, нужно с того, что некое Кисо обиделось. Это классика уже. Однако и обида Кисы (мужеска пола) прошла бы без последствий для россиян, не будь у людей, облечённых властью, натренированного рефлекса «бомбить Воронеж» при любой опасности возможности. Типа, бей своих, чтобы чужие боялись ©

Напалмом и дустом одновременно.

Под раздачу же, как водится, попадут все, у кого есть аккаунты в самых популярных соцсетях. Потому что случилось вот что…

В ГосДуму внесён законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ, ограничивающих доступ к материалам российских СМИ. Документ, подготовленный депутатами «Единой России» и КПРФ и опубликованный в единой базе нижней палаты парламента, вводит в российскон законодательство понятие «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Такой статус, согласно законопроекту, сайтам сможет присваивать Генпрокуратура по согласованию с МИД РФ, если выявлено ограничение доступа к «общественно важной информации» на территории России по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии или в связи с санкциями против РФ или российских граждан. Под этой громоздкой конструкцией понимаются не только прямые запреты соцсетей на показ контента, но и введении любых иных «ограничений, нарушающих право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».

Это особенно умиляет в свете того, что указанное конституционное право россиян и так по факту ограничивается сразу несколькими законодательными актами, а нежелательный контент блокируется судами на раз-два по первому же представлению прокуратуры. Причём без разбора по существу, а только по формальным признакам, достаточным для отчёта или для палочки.

Но читаем далее. Реестр платформ-нарушителей будет вести Роскомнадздор. Он же сможет вводить #санкции. Их три вида – штрафы, замедление доступа и полная блокировка (как это произошло с профессиональной соцсетью LinkedIn). Для последнего будет использоваться оборудование, установленное на сетях связи по закону о «суверенном интернете».

Никто из властей и не скрывает, что первые кандидаты на такие меры – Twitter, Facebook и Youtube. Якобы они подвергали цензуре российские средства массовой дезинформации – Russia Today, РИА Новости, Крым 24. Но последней каплей стало то, что канал «Соловьев LIVE» на YouTube, который ведёт известный пропагандист Владимир Соловьев, перестал попадать в тренды. С требованием вернуть «Соловьева» в рекомендации для пользователей к YouTube обратился Роскомнадзор. Но ответа не получил. И тогда бешеный принтер оперативно родил новый законопроект.

Очевидно же, что если всё это будет внедрено и апробировано, пострадают не Марк Цукерберг и не Джек Дорси, а простые россияне – пользователи YouTube, Twitter и Facebook. Именно они в итоге лишаться доступа к своему контенту при полной блокировке ресурса, утратят возможность вести бизнес через соцсети, потеряют многие контакты и т.д. То есть, очередной удар по своим в духе показательного «уничтожения» бульдозерами санкционных продуктов (которые впоследствии всё равно почему-то всплывали на магазинных полках, но уже под белорусскими марками).

Да, возможно, действия Twitter, Facebook и YouTube по ограничению доступа к тому или иному контенту, прямо не нарушающему ни один закон, являются проявлением цензуры. Даже если кому-то кажется, что на том или ином аккаунте распространяется не информация, а пропаганда, бороться с ней нужно не запретами, а правдой. Но в ответ на точечные ограничения – бомбить Воронеж?

Другой вопрос: а почему Владимир Соловьев для своей передачки выбрал вражеский YouTubeб а не суверенные ВК и ОК? Не потому ли, что у «врагов» монетизация выше, а доходы сразу в долларах?

И третий: а куда бедному юзеру податься, если власти таки заблокируют фейсбучек и ютубчик? В #ЖЖ?