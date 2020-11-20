Доктор наук рассказала о защищающем от коронавируса недуге

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20.11.2020, 4:04, Разное

Однако у научного и медицинского мира было предостаточно времени и возможностей изучить статистику о том, кого и как поражает коронавирус в России сегодня. В частности, специалисты выявили несколько групп людей, подверженных риску заражения ковидом в большей или меньшей степени.

Наблюдения за развитием пандемии ковида показали, что меньше всего COVID-19 подвержены люди с первой группой крови. Если они заболевают, то зачастую инфекция протекает в легкой форме. А наименее защищены от вируса носители второй и четвертой групп.

Кроме того, коронавирус в России сегодня редко выявляют у представителей младших поколений. Медики отмечают, что у молодежи более сильный организм и крепкий иммунитет, что позволяет им, в худшем случае – переносить инфекцию “на ногах”. В настоящее время самой молодой жертвой ковида в нашей стране является 26-летний житель Тюмени. Но врачи обращали внимание, что его ситуацию осложняли хронические заболевания.

В четверг доктор медицинских наук, аллерголог Вера Ревякина в ходе пресс-конференции сообщила, что страдающие от аллергии люди также редко заражаются коронавирусом. Ревякина пояснила, что они обладают особым устройством рецептурного аппарата, что снижает риск заболевания ковидом.



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