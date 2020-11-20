Член ОП назвала необходимые для защиты несовершеннолетних от кибербуллинга меры

20.11.2020, 4:02, Новости дня

Для борьбы с буллингом в Сети следует применять комплексные меры как в системе образования, так и в администрировании социальных сетей, сообщила газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты и автор законопроекта по борьбе с кибербуллингом в отношении несовершеннолетних Екатерина Мизулина.

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, исполнительным директором которого является Екатерина Мизулина, направил в Совет Федерации проект закона, который затрагивает проблему травли несовершеннолетних в Сети. Соответствующие статьи предлагается включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс.

«С 2018 года мы получили на наши горячие линии Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям 18 671 обращение от родителей в связи с тем, что их дети подверглись травле или иным видам буллинга в Интернете. Из последних громких ситуаций, которые были в СМИ, я могу привести в пример апрельскую историю мальчика из города Усть-Кут Иркутской области, который заболел COVID-19, за что его и его семью начали травить чуть ли не всем городом», – говорит Мизулина.

Она отмечает, что, например, сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко также регулярно подвергается буллингу в Сети. На своем первом в жизни публичном интервью 7-летний мальчик даже обратился в Владимиру Путину с просьбой издать закон, чтобы никто не мог писать гадости «без разрешения родителей».

«Таких случаев, на самом деле, очень много. Причем как применительно к детям, так и ко взрослым. И, безусловно, это проблема не только российская, а общемировая. В числе лидеров по данной проблеме РФ нет, но находятся такие страны, как Индия, США, Бельгия, Великобритания. И, к сожалению, в последнее время мы сталкиваемся с ситуацией, когда такие факты травли, издевательств, преследований и жесткого буллинга посредством сети Интернет приводят либо к тяжким последствиям для здоровья ребенка, либо к суициду. Это настораживает и беспокоит не только нас, но и родителей», – рассказывает собеседник.

Для того, чтобы в будущем закон работал, следует подключить к данному проекту большое количество различных структур, полагает член ОП. Она подчеркивает, что реализацию проекта следует вынести на широкое обсуждение, чтобы понять, как комплексно воздействовать на данную проблему.

«Одними законодательными изменениями мы здесь не поборем эту ситуацию, нужны и профилактические меры. Например, введение уроков «безопасного Интернета» в общеобразовательную программу школ, необходимо подключать к этой работе социальные сети и администрацию социальных сетей для того, чтобы они последовательно занимались модерацией подобного контента», – объясняет Мизулина.

Эксперт обращает внимание на то, что российские социальные сети, такие как «ВКонтакте» и «Одноклассники» начинают разрабатывать механизмы, внедрять новые функции по борьбе с такого рода контентом. Но, к сожалению, иностранные социальные сети пока бездействуют в этом направлении и не реагируют на те жалобы на кибербуллинг, которые к ним поступают от пользователей.

«То, как сейчас работает механизм, он, к сожалению, не позволяет защитить в полной мере ни детей в Интернете, ни взрослых. Большинство граждан сталкиваются с ситуацией, когда они не могут получить защиту ни от правоохранительных органов, ни от социальных сетей, ни от судебной системы России. Это, конечно, тревожный звонок, который говорит о том, что необходимо дополнительное регулирование этой сферы, изучать ситуацию и вносить какие-то предложения по корректировке законодательства», – убеждена собеседник.

В сентябре генеральный директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ) Денис Заварзин, руководитель департамента ЦИСМ Анастасия Ковалева и клинический психолог Марина Гудзенко обсудили способы защиты ребенка от травли в школе и кибербкллинга. По их словам, в первую очередь в этом своим детям должны помогать опекуны.