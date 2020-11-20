ЕСПЧ назначил компенсацию семье замученного при Саакашвили грузинского военного

20.11.2020, 4:02, Новости дня

ЕСПЧ потребовал от властей Грузии выплатить компенсацию в размере 40 тыс. евро семье грузинского военного Роина Шавадзе, расстрелянного в Аджарии через несколько дней после войны 2008 года, как предполагается, за то, что он критиковал действия руководства страны во время вооруженного конфликта. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

16 августа 2008 года в Батуми задержали разведчика министерства обороны Грузии Роина Шавадзе. Вскоре его нашли расстрелянным за пределами города. По официальной версии, сотрудники МВД стреляли в него при попытке к бегству. Однако его семья и правозащитники с самого начала отвергали эту версию.

ЕСПЧ постановил, что в отношение Шавадзе было нарушено положение о праве на жизнь соответствующей европейской конвенции. Вдова разведчика Цицино Шавадзе утверждала, что ее мужа пытали и убили представители правоохранительных органов Грузии той поры, а дело было расследовано не соответствующим образом.

Страсбургский суд согласился, что следствие тогда велось предвзято и не было независимым.

Цицино Шавадзе, комментируя решение ЕСПЧ, сообщила журналистам, что «в убийстве Роина Шавадзе были заинтересованы экс-президент Михаил Саакашвили и бывшие министры МВД и обороны Вано Мерабишвили и Бачо Ахалая», которые, по ее словам, хотели тем самым заставить замолчать других грузинских, собиравшихся рассказать правду о ходе военных действий и допущенных ошибках.

«Мой муж говорил, что не остановится, что не будет молчать», – сказала она.

Еще в 2014 году СМИ сообщили, что при Саакашвили существовали так называемые «эскадроны смерти», убиравшие неугодных без суда и следствия. В связи с этим был арестован руководитель управления департамента Конституционной безопасности саакашвилевского периода Роман Шаматава. С его именем следствие связывало убийства «за пособничество врагам» лесничего Давида Цинделиани и разведчика МО Пааты Кардава.