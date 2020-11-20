Мнение: Cyberpunk 2077. Предрелизный трейлер

20.11.2020, 3:18, Разное

Официальные предрелизные трейлеры "Киберпанка 2077". После многочисленных переносов, проект должен выйти 10 декабря. Если его конечно снова не перенесут, с учетом того, что до сих пор проект по отзывам приобщившихся выглядит как отличная, но сырая ролевая игра в открытом мире.

На начало ноября, стоимость разработки и продвижения составила уже 314 млн. долларов.