Экономика: За жизнь в кредит мир заплатит разгоном инфляции

20.11.2020, 3:08, Новости дня

Мировой госдолг давно вызывает озабоченность экономистов. Пандемия уже привела мир к его новому историческому рекорду. Долговой пузырь может рвануть в любом месте и в любое время – предугадать это невозможно. Однако способ избежать грядущей катастрофы есть: это разгон глобальной инфляции и применение финансовых репрессий.

Экономические последствия пандемии нового коронавируса стали причиной увеличения мирового долга на 15 трлн долларов с конца прошлого года, что привело к «установлению нового рекорда в размере более 272 трлн долларов в третьем квартале 2020 года». «Поскольку финансовые меры по борьбе с пандемией продолжают применяться, мы ожидаем, что к концу 2020 года мировой долг достигнет 277 трлн долларов», – считают эксперты вашингтонского Института международных финансов. Такой огромный госдолг составляет уже 365% глобального ВВП. Это означает, что долги всех стран в 3,5 раза превышают размер мировой экономики.

Экономисты еще до пандемии предупреждали, что мир находится в серьезной опасности из-за колоссальных долгов многих развитых стран. Просто потому, что вернуть такие долги полностью никто не сможет. Расплатиться с ними вряд ли удастся нескольким поколениям.

Кто же больше других живет за чужой счет? Этим больше прославились именно развитые, а не развивающиеся страны. Главные любители жить в долг – это США, Великобритания, страны Евросоюза, Япония и Южная Корея.

Так, по данным института, к началу октября 2020 года общий долг развитых стран составил 196,3 трлн долларов, что более чем в четыре раза больше размера их экономик (432% к ВВП). Развивающиеся страны должны в разы меньше – лишь 76,4 трлн долларов (258% к ВВП), что тоже на самом деле много.

«Западный блок стран уже привык к так называемой жизни в долг, выпуская все новые и новые государственные ценные бумаги для привлечения денежных средств в свою экономику. Ситуация с пандемией усугубила сложившуюся ситуацию с долгами», – говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

На этом фоне РФ выглядит даже уникально. «У РФ государственный долг к ВВП страны составляет всего 12,5%. Это объясняется как раз тем, что мы не входим в число ключевых экономик мира, поглощающих все новые и новые рынки для распространения своей продукции», – указывает Новикова.

России охотно дают в долг, в том числе иностранцы, по одной простой причине. РФ дефолт не грозит. Весь наш валютный долг меньше валютных резервов, что отображает качество российской финансовой системы, а это высоко ценят инвесторы, отмечает Андрей Русецкий, управляющий активами «БКС Мир инвестиций». Поэтому российские валютные облигации торгуются с минимальной доходностью.

И резко наращивать госдолг РФ не собирается, хотя он будет понемногу расти. В 2020 году он составит 20,5 трлн рублей (19,1% ВВП), а к 2023 году вырастет до 28,4 трлн рублей (21,4% ВВП).

Развитые страны, в отличие от России, в прямом смысле сидят на пороховой бочке. Раздутый долговой пузырь в любом случае лопнет. Вопрос только в том, когда это произойдет и в какой точке земного шара.

«Но этого никто не знает. Стоит лишь быть особенно внимательным к данной теме в первые годы после пандемии. Впрочем, весь финансовый мир так тесно переплетен, что не имеет особого значения, где рванет. Бесконтрольный вал дефолтов принесет вред всему миру и будет настоящей экономической и политической катастрофой», – говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

«Пандемия может довести мировую экономику до критического состояния, при котором банкротство больших компаний будет неизбежно, и возникнут проблемы и с бюджетами стран. Скорее всего, все идет как раз к тому, что произойдет критическое падение всей глобальной экономики, после чего начнется постепенное восстановление экономической системы. Именно в этом хаосе могут возникнуть новые лидеры экономического развития, что приведет к перестройке всей системы взаимодействия стран между собой», – рассуждает Новикова. С какой страны начнется постепенное разрушение карточного домика, сказать сложно, но то, что она будет принадлежать к западному блоку, не вызывает сомнений, добавляет эксперт.

Однако не все экономисты настроены так пессимистично. Андрей Русецкий отмечает, что есть простой и действенный способ справиться с долговым пузырем до того, как он «рванет». Для этого надо просто долго держать ставки низкими, как это уже делали для решения проблемы высоких долгов в послевоенный период. «Достаточно держать ставки доходностей по госдолгу ниже номинального роста экономики. К примеру, при ставках ниже на 2% за десять лет долг к ВВП придет к значению предыдущего года – это нормальный цикл и срок для государственных финансов. Кто пострадает? Это держатели высококачественных корпоративных облигаций и гособлигаций, а также любители держать валюту «под подушкой», – отмечает Русецкий.

Впрочем, он не исключает валютные кризисы в отдельных регионах, что сильно осложняет ситуацию с валютными долгами. В прошлом году на реструктуризацию ушла Аргентина, в этом году тяжелая ситуация с валютой в Турции.

Если дефолт США или Японии пока сложно представить, то главным последствием столь раздутых долгов может стать инфляция. Справиться с огромными долгами ведущим странам после Второй мировой войны помогла в том числе сильная инфляция в 1970–1980-х годах, напоминает Купцикевич. И первые предпосылки для ее разгона есть и сейчас.

Ученые Чарльз Гудхарт и Манодж Прадхан, ранее работавшие в Morgan Stanley, в своей книге The Great Demographic Reversal утверждают, что эпоха низкой инфляции и высокой и постоянно растущей задолженности заканчивается. Вскоре начнется обратный процесс. По их мнению,

масштабные фискальные и монетарные стимулы спровоцируют всплеск инфляции более чем на 5% или даже на 10% уже в 2021 году. После этого мировая экономика переключится в режим повышенной инфляции. Последний раз такое случилось в 1980-х годах на фоне глобализации.

Почему наиболее очевидным решением по избавлению от долга является инфляция? «Долги зафиксированы в валюте – доллары, евро, иены. Сейчас в ЦБ Еврозоны, США и Японии таргетируют инфляцию в 2%. При этом за счет экстремально низких ставок доходности по гособлигациям вблизи нуля или даже в отрицательной территории. Сохранение статус-кво с годами съедает покупательную способность сегодняшних долгов. Это сработало полвека назад, сработает и сейчас», – поясняет Александр Купцикевич.

Не исключены и более жесткие «финансовые репрессии». Например, в США во время Великой депрессии вводился запрет на наличное золото, а позже были добровольно-принудительные покупки гособлигаций, где ценность денег также съедалась инфляцией, напоминает эксперт. По его мнению, маховик финансовых репрессий медленно закрутится уже в ближайшее время.

Теги:

ВВП

,

внешний долг