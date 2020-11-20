Байден допустил возможность подачи иска к администрации Трампа

20.11.2020, 3:08, Новости дня

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден допустил возможность подачи иска к администрации Дональда Трампа и Управлению общих служб США в связи с отказом объявить политика избранным американским президентом.

Байден назвал «совершенно безответственным» отказ администрации Трампа и Управления общих служб США объявить кандидата от Демократической партии избранным американским президентом, передает ТАСС.

«Сигнал, наносящий невероятный ущерб, был послан всему миру», – сообщил политик на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр).

На вопрос о том, рассматривает ли избирательный штаб Байдена возможность подачи иска к администрации Трампа и к Управлению общих служб Белого дома, Байден ответил: «Мы этого не исключаем». Вместе с тем он отметил, что на такой шаг «потребуется много времени». По его словам, возможно, более продуктивными будут попытки взаимодействовать с республиканцами.

Ранее глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказалась объявить Байдена избранным американским президентом.

Напомним, 7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден провозгласил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.