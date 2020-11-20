Задержан похититель пропавшего под Владимиром первоклассника

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20.11.2020, 3:08, Новости дня

Сотрудники полиции задержали жителя деревни Макариха Владимирской области по подозрению в похищении малолетнего ребенка, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В деревне Макариха Камешковского района Владимирской области сотрудниками ГУУР МВД РФ и УУР УМВД РФ по Владимирской области в результате оперативно-разыскных мероприятий обнаружен и освобожден семилетний мальчик. По подозрению в похищении ребенка сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержан 26-летний житель деревни Макариха Камешковского района Владимирской области. В его частном доме обнаружен разыскиваемый ребенок», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД России.

По словам официального представителя МВД России, обнаружить ребенка удалось благодаря тому, что некоторое время назад к сотрудникам ГУУР МВД РФ от зарубежных коллег по каналам Интерпола поступила информация о публикациях в теневом сегменте интернета, в которых сообщалось о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика. В ходе проведенных мероприятий эти сведения нашли подтверждение.

Ранее в администрации Камешковского района Владимирской области сообщили об обнаружении пропавшего в сентябре первоклассника.

Напомним, 28 сентября в полицию Камешковского района поступило сообщение, что в поселке Горки не вернулся домой семилетний мальчик. После уроков он добрался до поселка школьным автобусом, но до дома не дошел. Отмечается, что ранее мальчик из дома не уходил и намерений сделать это не высказывал. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

В поисках ребенка участвовали представители МВД по Владимирской области, МЧС, Следственного комитета, прокуратуры, администрации района и области, добровольцы из Москвы и Московской области, Калужского, Ивановского, Рязанского, Ярославского регионов, военные ЗВО, кинологические расчеты, подразделения беспилотных летательных аппаратов, вертолеты гражданской авиации. В октябре МВД РФ объявило о назначении вознаграждения в размере 1 млн рублей за помощь в розыске пропавшего.



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