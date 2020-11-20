Продзюбили

20.11.2020, 2:44, Разное

Сборная РФ по футболу, проиграв сербам 0:5, не пробилась в элитный эшелон Лиги наций.

Жарким летом команда Станислава Черчесова вместе с другими крутыми дружинами должна была сражаться на двенадцати старосветских полях в рамках Евро-2020. Однако коронавирус отменил континентальное первенство, превратив попутно и остальные футбольные турниры в скучные масочные шоу без пива и зрителей. Казалось, пандемия перечеркнет и Лигу наций — абсолютно чудаковатое соревнование, призванное якобы заменить товарищеские матчи. Безусловно, данный «симпозиум» является для сборных еще и дополнительным шансом пробиться в финальные раунды мирового или европейского форума. Но, по большому счету, все сделано для того, чтобы «банды» из Андорры и Лихтенштейна не пересекались лишний раз с немцами и французами. Короче, обойтись этой осенью без национальных встреч и сберечь здоровье артистов в бутсах было бы делом логичным и грамотным. Впрочем, футболисты, люди хоть и богатые, но подневольные…

Как вы знаете, подчиненные Станислава Саламовича открыли сезон в своем дивизионе «B» победами над сербами дома и венграми в гостях, и эксперты сразу же предрекли «чемпионам наших сердец» легкий выход в элитную группу. Правда, в октябре одолеть турок и венгров на «Динамо» не удалось (1:1 и 0:0). Не добавили оптимизма и выступления в «товарняках»: парни в майках с двуглавым орлом продули шведам и не уложили на лопатки молдаван. «Технично» подстрелил растерявшую задор сборную и Артем Дзюба, чья прошлогодняя ручная шалость не понравилась руководителям главной команды страны, решившим от греха подальше отправить голеадора в безвременный офсайд перед ключевыми поединками.

Без своего питерского лидера россияне заколотили в воскресенье в Стамбуле два «гвоздя», но получили три пробоины после довольно спорного удаления Андрея Семенова, уступив туркам впервые в истории. Но повлиявшие на результат судейские оплошности поляка Шимона Марчиняка (был еще «левый» пенальти. — А. У.) Гильерме и компанию, не сумевших перестроиться, оставшись вдесятером, извиняли едва ли. Да и сам Черчесов признал, что опытные игроки не проявили в трудный момент нужную концентрацию. Тем не менее ничья венгров с сербами в параллельном матче позволила унылой команде удержаться на верхней строчке и сохранить судьбу путевки в тусовку избранных в собственных ногах. Для праздничного финиша в среду вечером требовалось объехать не одержавших ни одной виктории в текущем розыгрыше братьев-славян на легендарном стадионе «Райко Митич».

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Кстати, днем появилась информация о том, что бой могут отменить из-за вспышки коронавируса в стане хозяев (ковид подхватили пять человек). Не отменили. И все зрители Первого канала увидели «первоклассное» позорище. Оставшиеся в живых бойцы в красном без особых проблем унижали здоровеньких ребятишек в белом, непонятно зачем вышедших на поле. Мячики в ворота русско-бразильского голкипера влетали на любой вкус. 0:4 к антракту — это своеобразный «рекорд». И старик Хоттабыч был, к сожалению, к ночному кошмару непричастен.

Черчесовская карета сама превратилась в тыкву через 600 секунд после стартового свистка Энтони Тэйлора, который ни разу не ошибся в пользу сербов.

Не мог он никак подсобить и гостям, передвигавшимся по газону с грацией несмазанных роботов и забывших, как управляться с пятнистым снарядом. И еще хорошо, что все закончилось в итоге пятью «банками». Когда Джанаев, заменивший Гильерме, вытаскивал из сетки последний «презент», мне почему-то вспомнились «Покровские ворота» и слова Саввы Игнатьевича Хоботову: «Живут не для радости, а для совести». В действиях же новоиспеченного капитана Джикии и его партнеров нельзя было углядеть ни радости, ни совести. И неудивительно, что ноябрьская импотенция в Белграде вызвала у болельщиков всех мастей куда больше негативных эмоций, чем «ярцевское» поражение 1:7 от Португалии в 2004-м.

Вратарь сборной РФ Маринато Гильерме. Фото: РИА Новости

Камня не брошу только в Юрия Жиркова, проводившего 100-й матч за сборную. 37-летний защитник хоть и допустил парочку адских ляпов, страдал честно все 90 минут. Похоже, он будет бороздить левую бровку до тех пор, пока не принесет усатому тренеру справку о смерти.

Забронзовевший после домашнего мундиаля Станислав Саламович и его штаб за два года не сочинили ничего путного. Никаких планов на случай форс-мажоров в виде травм и дисквалификаций. Никаких сценариев на случай неудачных дебютов. Честолюбивых дублеров нет и в помине. Идея у команды по-прежнему одна: забить как-нибудь быстрый мяч, а там — как пойдет. Но с подобной тактикой и стратегией прокисшая сборная окажется скорее в дивизионе «С», чем поднимется в класс сильнейших. Однако невозмутимый рулевой трагедии в разгроме не увидел: «Начали турнир хорошо, завершили неважно. Но мы на Евро, а сербы нет».

С этим, конечно, не поспоришь. Но вот в рейтинге ФИФА РФ пропустила вперед румын и при жеребьевке к отборочным битвам ЧМ-2022 в Катаре будет ловить свое счастье, сидя в третьей корзине. И наверняка приобретет в соперники двух грандов.

Попасть на Ближний Восток при таком раскладе будет архисложно.

Андрей Успенский

корреспондент