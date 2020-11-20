 

Мнение: Зачем Соловьеву YouTube?

20.11.2020, 2:20, Разное

Роскомнадзор распереживался за Владимира Соловьева и написал письмо в компанию Google LLC, потребовав «снять ограничения, установленные в отношении YouTube-канала „Соловьев LIVE“».

Дословно: «Как стало известно, с октября текущего года видеоматериалы канала не попадают в раздел „В тренде“ YouTube, хотя ранее это происходило регулярно. Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории».

Вообще-то в  «В тренде»  выкладываются материалы с наибольшим количеством просмотров. Роскомнадзор требует, чтобы Соловьеву накрутили просмотры?

А еще мне интересно, зачем Соловьеву YouTube? Ему телевизора и радио не хватает? Он надеялся и YouTube превратить в телевизор, но что-то пошло не так и в YouTube его смотреть не хотят?

Источник: Ирек Муртазин



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