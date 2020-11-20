В Германии призвали защитить «Северный поток – 2» от США

20.11.2020, 2:14, Новости дня

Германия должна защитить «Северный поток – 2», пока США готовы к обсуждению этого вопроса, сообщил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Но мы должны сделать это (защитить проект – прим. ВЗГЛЯД.) быстро и дать понять, что настроены серьезно», – цитирует РИА «Новости» Эрнста.

Он подчеркнул, что Германия должна отреагировать на возможные санкции против магистрали аналогичными мерами. «Мы должны делать то же самое, что и американцы: собственно, ввести санкции против отдельных лиц, запретить въезд, возможно, заморозить вклады. Это то же самое, чем они грозят нам. Только на это они отреагируют», – подчеркнул депутат.

Эрнст также предложил рассмотреть введение штрафных пошлин на импортный газ из США.

В ответ на это члены фракции «Зеленые» заявили, что «Северный поток – 2» должен быть немедленно остановлен. Эрнст, в свою очередь, указал, что в Бундестаге с такой позицией выступает лишь одна фракция. «Вы единственные, кто на полном серьезе хочет выйти из проекта, и вы точно знаете, что этот выход спровоцирует импорт американского СПГ. Эта позиция – американский СПГ вместо российского газа – не совсем «зеленая», она какая-то слегка увядшая», – добавил он.

По его словам, никто в действительности не верит в иллюзию, что с новым президентом в США произойдет изменение энергетической политики. Эрнст указал на то, что инициатива ужесточения санкций против «Северного потока – 2» исходит от двух партий – как от республиканцев, так и от демократов, передает ТАСС.

«Мне это немного напоминает о мафиозных методах. Так действует мафия, она говорит владельцу бара: «Если вы не заплатите за покровительство, то я перекрою бизнес», – сказал депутат. «Именно то же происходит относительно «Северного потока – 2». Мы не хотим, чтобы нам покровительствовали американцы, но мы хотим сами определять нашу энергетическую политику. И когда мы это делаем, приходят американцы и грозят перекрыть бизнес», – заметил глава парламентского комитета.

Как считает Эрнст, США добиваются остановки «Северного потока – 2», чтобы форсировать продажи собственного СПГ в Европе.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток магистрали от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против газопровода активно выступают Соединенные Штаты, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. Так, 21 июля Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2». В октябре в Госдепартаменте США сообщили, что американские санкции по «Северному потоку – 2» распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.

Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес заявил, что США должны в будущем отказаться от вмешательства в дела ЕС и прекратить угрожать санкциями, в том числе в отношении проекта «Северный поток – 2».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США в отношении «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».