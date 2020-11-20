«Помощь уже в пути»

20.11.2020, 1:50, Разное

Гонка антиковидных вакцин набирает обороты. К ней подключилась американская «Модерна».

Вслед за компанией Pfizer, первой в США объявившей о создании успешной экспериментальной вакцины от коронавируса, о своем прорыве объявила Moderna Inc., которая еще в марте первой в этой стране начала клинические испытания препарата.

Фото: ТАСС

Начала первой, но о своем успехе объявила второй, буквально на неделю отстав от Pfizer и BioNTech, 9 ноября объявивших, что на третьем этапе испытаний их вакцина показала 90% эффективности. 16 ноября Moderna сообщила, что у нее на заключительной, третьей фазе испытаний показатель еще выше — 94,5%.

Вакцина Moderna mRNA-1273 разработана на основе исследований коронавирусов прошлого: SARS — эпидемии «атипичной пневмонии» в 2002–2003 гг. и MERS-вспышки «ближневосточного респираторного синдрома» в 2015-м. Бо́льшая часть исследований вакцин, проводимых во всем мире, направлена на белок, названный шипом, который позволяет вирусу проникать в клетки человека. Для создания новой вакцины американские исследователи скопировали часть генетического кода вируса, который содержит инструкции для клеток по созданию белка-«шипа». Идея заключалась в том, чтобы после прививки тело человека стало своеобразной фабрикой, производящей безвредный «шип». Когда иммунная система обнаруживает чужеродный белок, она вырабатывает антитела для атаки и быстро реагирует, если организм человека сталкивается с настоящим вирусом.

Гонка вакцин

Пока обе американские компании представили общественности убедительную статистику. И человечество уже в декабре может получить официальные вакцины от коронавируса. Но в отличие от вакцины Pfizer, требующей хранения при температуре минус 70 градусов Цельсия, что создает проблемы при транспортировке, вакцина Moderna может храниться при нормальной температуре холодильника — от 2 до 8 градусов Цельсия — в течение 30 дней. Эта функция может дать Moderna конкурентное преимущество. Впрочем, на прошлой неделе генеральный директор немецкой BioNTech Угур Сахин сказал агентству Reuters, что их с Pfizer вакцина хранится до пяти дней при обычном охлаждении, то есть если поставлять и потреблять вакцину быстро, то можно обойтись и без специальных морозильных камер.

В Moderna, однако, считают, что победа за ними. «У нас будет вакцина, которая остановит COVID-19», — пояснил в телефонном интервью президент компании Стивен Хог. Испытания прошло более 30 тысяч человек, включая представителей групп «высокого риска» — старше 65 лет и разного этнического происхождения.

Moderna утверждает, что COVID-19 был выявлен лишь у 95 участников испытаний. При этом 90 случаев пришлось на контрольную группу, которой вводили не вакцину, а плацебо.

Среди получивших вакцину (прививки делались дважды с интервалом в 28 дней) заразились всего пятеро, причем ни у одного из них не было тяжелой формы заболевания, тогда как в контрольной группе с плацебо было 11 тяжелых случаев. Большинство участников испытаний перенесли вакцинацию без каких-либо заметных побочных эффектов.

«Помощь уже в пути!» — так прокомментировал появление новой американской вакцины ведущий американский специалист по инфекциям доктор Энтони Фаучи.

Сразу две американские вакцины обещают возможное спасение от вируса, но их еще нужно дождаться. Между тем в США, по данным на 17 ноября, зафиксировано 11 млн 300 тысяч случаев заболевания, число погибших превысило 247 тысяч.

Интерес к вакцинам проявил Евросоюз. В Брюсселе заявили, что переговоры с Pfizer и BioNTech о покупке 300 млн доз уже завершены, а с Moderna достигнуто предварительное соглашение. Европа одновременно хочет закупить и другие вакцины: у AstraZeneca (Великобритания), Sanofi-GSK (Франция — Британия), Johnson & Johnson (США) и CureVac (Германия).

Вакцины всякие нужны

Несмотря на преимущества вакцины Moderna (хранение, транспортировка), еще слишком рано объявлять победителем одну версию, считает Брюс Ли, профессор политики и управления в области здравоохранения университета Нью-Йорка. «Очень важно сопоставить тип вакцины с имеющейся цепочкой поставок и людьми, которые ее получат», — пояснил Ли изданию National Geographic. Ранее в этом году компания DHL подсчитала, что 3 миллиарда человек на планете не имеют доступа к ресурсам охлаждения (обыкновенный холодильник), необходимым для поставки вакцины. По словам профессора Ли, проблемы поставок препарата неизбежны, учитывая, что ни одному правительству не приходилось действовать так быстро и в таком масштабе. «Может возникнуть ситуация, когда вакцина Pfizer лучше подходит для одних регионов, а вакцина Moderna — для других», — считает эксперт.

Экспертам не хватает деталей, их не устраивает «общее» описание экспериментов. Специалисты хотят знать, как первая партия вакцин продержится в долгосрочной перспективе и будет ли она эффективна для детей и беременных — двух групп, которые недостаточно представлены в испытаниях вакцины против COVID-19. «Подождем окончательных данных, чтобы увидеть рецензируемую научную публикацию, в которой будет освещено то, что лежит в основе пресс-релизов»», — говорит Мария Елена Боттацци, содиректор Техасского центра разработки вакцин для детей в Хьюстоне. И хотя ученые всего мира гнались за успешными результатами клинических испытаний, чтобы стать первыми, не исключено, отмечает National Geographic, что в будущем они выпустят лучшие версии вакцин против ковида. Биохимики Pfizer переделывают химическую формулу своей вакцины, что может снизить температуру, необходимую для ее хранения, работают над порошковой версией.

Они были первыми

Россия первой в мире зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса «Спутник V». Производство препарата началось 15 августа. И только потом пошли пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. В Москве заявили об эффективности препарата в 92% случаев: больше, чем у Pfizer, но, как оказалось, меньше, чем у Moderna. Российский обзор охватывал всего 20 случаев COVID-19 в группах вакцинированных и плацебо — это слишком мало, чтобы говорить об эффективности вакцины, замечают американские эксперты.

FDA — Управление по контролю за продуктами и лекарствами США — «просто не приняло бы заявку на основе всего 20 случаев заболевания», — сказал изданию Science Джон Мур, исследователь вакцин из медицинского колледжа Вейл Корнелл в Нью-Йорке. Эксперт называет заявление о «вакцине Гамалея» (The Gamaleya Vaccine — так она именуется здесь) путинологией. «Почему РФ это делает? — спрашивает Мур.

— Русские хотят, чтобы все видели, что они не отстают от конкурентов в других странах. Это поспешное заявление. Но это не значит, что оно неправильное».

Русская вакцина может работать, но необходим испытательный период, прежде чем запускать ее в мир, считают американские эксперты.

«Безусловно, нам нужно несколько стратегий вакцинации, чтобы положить конец пандемии, поэтому я с нетерпением жду дополнительных данных по прошествии более длительного времени», — дипломатично написала о русской вакцине в авторитетном медицинском издании The Lancet Джули МакЭлрат из онкологического центра Фреда Хатчинсона в штате Вашингтон, где 26 февраля были отмечены две первые смерти от коронавируса в США.

Александр Панов

собкор «Новой», Вашингтон