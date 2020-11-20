 

Попова сказала, как предотвратить локдаун в России

20.11.2020, 1:20, Новости дня

При соблюдении введенных мер профилактики коронавируса, вводить локдаун в РФ не понадобится, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Для того, чтобы остановить ситуацию, нам нужно всем соблюдать правила, не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах [Федерации], будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех. И конечно, первое, что нужно сделать – это соблюдать правила личные: это маска, это чистые руки, это социальная дистанция», – сказала она в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

По ее словам, ситуация с коронавирусом в РФ продолжает ухудшаться, но взрывного роста заболеваемости нет ни в одном регионе. «Но вместе с тем постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно», – отметила она.

Глава Роспотребнадзора призвала россиян поберечь себя и не посещать общественные места без особой необходимости. Она также отметила, что в РФ нет недостатка тест-систем на COVID-19, передает РИА «Новости».

Кроме того, Попова заявила, что Роспотребнадзор с субботы запускает горячую линию, на которую россияне смогут сообщать о задержке выдачи результатов тестов на коронавирус.

Напомним, глава Роспотребнадзора подписала постановление о том, что срок выполнения теста на COVID-19 не должен превышать 48 часов.

За минувшие сутки в РФ выявили 23 тыс. 610 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6 тыс. 438, Санкт-Петербурге – 2 тыс. 312, Московской области – 880.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Итальянские ученые извлекли клетки мозга и жертвы извержения Везувия

07.11 / ЕК заявила о серьезных разногласиях с Британией по Brexit

06.09 / Шойгу анонсировал модернизацию всех танков Т-72 в российской армии

15.10 / Во время раскопок в Китае обнаружили останки древних обезьян

09.10 / В Армении запретили критику власти и ее действий в Нагорном Карабахе

02.07 / Вячеслав Володин: поправки к Конституции сделают страну сильнее

01.09 / “Просыпается древнее зло – родительские чаты в Viber”. Мемы о начале учебного года

11.07 / Обвиненный в сборе жуков на Шри-Ланке заявил о «космическом штрафе»

16.10 / Италия установила рекорд по суточному приросту больных COVID-19

21.08 / Омские врачи разрешили транспортировку Навального в Германию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска