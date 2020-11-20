 

Президент Чехии посоветовал Трампу «сдаться»

20.11.2020, 1:20, Новости дня

Президент Чехии Милош Земан выразил мнение, что для действующего американского лидера Дональда Трампа было бы гораздо разумнее «сдаться» и позволить новому президенту США вступить в должность.

«Я не знаю точно американского избирательного законодательства, но меня удивило, что победитель выборов был объявлен средствами массовой информации, а не, как это бывает, например, в более культурной стране, то есть в Чехии, избирательной комиссией. Хорошо. Однако, каким бы ни было избирательное законодательство, там можно предпринять определенное количество шагов, будь то пересчет голосов там, где разница была минимальной, или обращение в суд. Я сам считаю, что было бы гораздо разумнее сдаться (…) и позволить новому президенту вступить в должность», – сообщил Земан в интервью пражскому сетевому изданию Parlamentni listy.

Напомним, 7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.



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