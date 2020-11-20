Дело о “госперевороте”. Турчинов, Кличко и Черновол подтвердили, что получили повестки на допрос

20.11.2020, 0:50, Новости дня

Бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, мэра Киева Виталия Кличко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, бывшего спикера Верховной Рады, нардепа от “Европейской солидарности” Андрея Парубия и экс-нардепа Татьяну Черновол вызвали на допрос по делу, касающемуся событий на Евромайдане в 2013–2014 годах.

Пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева и Черновол подтвердили это в комментарии hromadske.

Черновол сказала, что получила повестку через штаб партии “Народный фронт” в Киеве. Таким же образом, по ее словам, повестки передали Яценюку, Парубию и Турчинову. Черновол сказала, что повестка пришла и экс-нардепу Сергею Пашинскому, но на адрес его квартиры.

По словам Черновол, допросы планируют проводить в рамках уголовного производства, которое суд обязал правоохранителей открыть по заявлению экс-генпрокурора времен беглого президента Виктора Януковича, нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Рената Кузьмина о “госперевороте” во время Революции достоинства.

В комментарии LIGA.net Черновол сказала, что допрос назначили на 17 ноября, но потом перенесли.

Турчинов написал в Facebook, что его вызывают на допрос по заказному политическому делу. Он не уточнил, что речь идет именно о производстве, которое инициировал Кузьмин, но написал: “На примере этого и других подобных “дел” можно увидеть, как объединилась действующая власть с украинофобами из ОПЗЖ, чтобы преследовать проукраинские патриотические силы, которые выступают за европейский демократический путь развития Украины”.

https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov/posts/10157841944983553

Парубий сообщил, что получил повестку, в которой идет речь о событиях на Майдане 2013–2014 годов, но он “не помнит”, чтобы там говорилось о “госперевороте”. Экс-спикер должен был пойти на допрос 23 ноября, но его перенесли. Парубий сегодня проинформировал, что заболел коронавирусной инфекцией и ушел на самоизоляцию.

О том, что 1 октября ГБР открыло уголовное производство по делу о “госперевороте” в связи с событиями Революции достоинства 2013–2014 годов по заявлению Кузьмина, сегодня сообщила шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина.

В Офисе генпрокурора подтвердили, что уголовное производство по заявлению Кузьмина открыто. В ведомстве отметили, что обязаны допросить лидеров Евромайдана, но подчеркнули: в тексте документа нет конкретных данных о совершении какого-либо преступления, поэтому Кузьмину сначала отказали в открытии уголовного производства, и начали расследование только после того, как он в суде обжаловал невнесение данных в Единый реестр досудебных расследований.

Имен лидеров Евромайдана, которых вызвали на допрос, не называли. В ОГП отметили, что повестки отправили три недели назад, а в связи с заболеванием следователей COVID-19 допросы перенесли на неопределенное время.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Четвертый президент Украины Виктор Янукович бежал в Ростов. На протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибло 107 человек.