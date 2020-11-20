 

Среди избранных на выборах сельских, поселковых, городских голов больше самовыдвиженцев и представителей “Слуги народа” – ЦИК

20.11.2020, 0:50, Новости дня

В Центральную избирательную комиссию к 18 ноября от территориальных избирательных комиссий поступили результаты о 98% избранных сельских, поселковых, городских голов от общего количества голов, которые избираются на местных выборах. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

По данным ЦИК, среди избранных 661 председатель баллотировался путем самовыдвижения, 733 – выдвигались местными организациями политических партий. Всего – от 46 партий.

“Из общего количества голов почти 30,74% (225 человек) представляют партию “Слуга народа”. Вслед разместились партии, кандидаты от которых стали победителями выборов сельского, поселкового и городского голов: “За майбутнє” – более 12,43% (92 человек), “Всеукраинское объединение “Батьківщина” – более 7,24% (53 человека), “Оппозиционная платформа – За жизнь” – более 7,1% (52 человека), “Наш край” – почти 6,15% (45 человек), “Европейская солидарность” – более 5,6% (41 человек), “Украинская стратегия Гройсмана” – 3,83% (28 человек), “Довіра” – более 3,14% (23 человека)”, – сказано в сообщении.

Другие партии по результатам выборов делегировали на должности председателей различных уровней менее 20 человек, отметили в ЦИК.

Фото: cvk.gov.ua

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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