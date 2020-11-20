Мнение: Поддержка блога – святое дело

20.11.2020, 0:38, Разное

В последнее время рассорился с байденистами-демократами, армянами, имперцами, в очередной раз – с ковидобесами, и по совокупности – со всей прогрессивной общественностью. С Запада, стало быть, никаких донатов ждать не приходится, осталось выяснить, остались ли хоть какие-то поклонники блога в родной стороне.

Голосуй рублем!

Настала пора объявить новый раунд голосования за блог. Не хочется зависеть от рекламодателей – хочется зависеть от читателей. Если остались еще те, кто разделяют главные ценности его скромного автора – свободу все подвергать сомнению, будить мысль и никогда не выть в стае… Да и просто – свободу!

Сбербанк 5469 3800 1126 6748

Альфа-банк 5559 4727 0227 8982

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