 

В РФ создают средства защиты от COVID-19 для детей и беременных

20.11.2020, 0:26, Новости дня

Средства защиты от коронавирусной инфекции для детей и беременных разрабатываются в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«О детях и беременных женщинах мы пока не говорим, но мы, безусловно, разрабатываем для них средства защиты», – сказала Попова в эфире канала «Россия 1», отвечая на вопрос, будут ли проводиться исследования вакцины от коронавируса на таких группах, как дети и беременные женщины, передает РИА «Новости».

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, беременные умирают от коронавируса чаще других пациенток.

Акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева отмечала, что после вакцинации от COVID-19 или перенесенного заболевания не стоит торопиться с беременностью, а необходимо подождать хотя бы от трех до шести месяцев.

При этом в Роспотребнадзоре назвали вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона» безопасной для репродуктивного здоровья.



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