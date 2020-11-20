Полицейские в Колорадо получили таинственный звонок «с того света»

20.11.2020, 6:41, Разное

Один из полицейских участков в городе Пуэбло, штат Колорадо (США), оказался на днях в центре довольно загадочной истории, похожей больше на сюжет из голливудского фильма ужасов.

По словам озадаченных правоохранителей, дежурный диспетчер получил глубокой ночью звонок, однако в телефонной трубке было тихо. Несмотря на все уговоры стража закона, индивидуум на том конце провода не мог сообщить, откуда он звонит и что с ним стряслось.

Далее происходящее приобрело поистине мистический характер. Полицейские отследили звонок и определили, что кто-то связался с ними по стационарному телефону из городского морга. Диспетчер позвонил туда, и кто-то действительно ответил ему, то есть взял трубку на том конце провода. Тем не менее, незнакомец продолжал молчать, то есть из трубки была слышна только мертвая тишина.

Офицер Том Руммель, ставший непосредственным участником этой таинственной истории, написал в «Твиттере», что не может найти случившемуся рационального объяснения. Если принятый в участке звонок еще можно расценить как сбой на линии, то как объяснить снятие трубки в пустом ночном морге, если там нет никого?

Почему – нет? Дело в том, что блюстители порядка не могли оставить ситуацию без разрешения и отправили к покойницкой патрульную машину. Вот только оказалось, что здание наглухо заперто, а свет в нем погашен. При этом никаких сторожей здесь не работает.

На следующее утро сотрудники морга открыли двери и вместе с полицейскими осмотрели здание. Каких-либо следов взлома или других странностей внутри здания обнаружено не было.

Американские журналисты сразу же подхватили столь примечательную историю. В местных СМИ сейчас можно увидеть следующие заголовки: «Офицеры получили звонок с того света», «Мертвец позвонил из морга в полицию», «Жуткое происшествие в Пуэбло» и т.п.

Правоохранители только отшучиваются, утверждая, что им по должности верить в сверхъестественное нельзя.