«Я пришла из параллельного мира»

20.11.2020, 6:51, Разное

Многим запомнился фильм Бретта Рэтнера «Семьянин», главный герой которого (в исполнении Николаса Кейджа) внезапно просыпается в мире, где у него другая работа, другой дом, другие друзья. У него даже появилась семья и дети, которых он раньше никогда не видел. Испанка Лерин Гарсия с грустью говорит, что никто не понимает героя фильма так хорошо, как она. Ведь с нею произошло то же самое.

Где я?

Ранним июльским утром 2008 года 41-летняя испанка проснулась в своей и одновременно чужой постели: постельное белье было другой расцветки. Лерин не стала бы заострять на этом внимания, но мелкие несоответствия буквально лезли ей в глаза: пижама не та, в которой она легла, шкаф не совсем на своем месте, вместо привычных часов на ночном столике стоит какой-то незнакомый будильник. Некоторые привычные вещи вообще пропали.

Дальше – больше. Компания, слава Богу, находилась на своем месте и должность у Лерин была та же, вот только отдел «переехал» в другое крыло. Вернувшись домой, Лерин застала у себя на кухне бой-френда, с которым она давно рассталась. Мужчина как ни в чем ни бывало готовил ужин для них двоих и вел себя так, будто тяжелого для них обоих расставания никогда не было.

Неудивительно, что у женщины началась истерика. Срочно приехала вызванная мужчиной сестра Лерин. Однако ее приезд не принес успокоения. Шрам на плече сестры – память об операции у приехавшей отсутствовал: «Какой шрам? От какой операции?», – удивлялась сестра. У Лерин оказалось не только не то настоящее, но и не то прошлое.

Женщина обращалась к врачам, сдала все возможные тесты на алкоголь, наркотики, лекарственные препараты, но никаких следов ни первого, ни второго, ни третьего врачи в ее организме не нашли. Психиатр пытался объяснить произошедшее как реакцию организма на стресс. «Какой стресс?! У меня все было просто замечательно! Работа, друзья, любовник – и вдруг все куда-то пропало!»

Нанятые детективы искали человека, с которым Лерин жила последние месяцы перед странным происшествием. Женщина надеялась восстановить прежние отношения со своим возлюбленным. Даже если он ее забыл или никогда не знал, возможно, любовь вспыхнет вновь? Увы, но в этом параллельном мире ее любимый не существовал. В его квартире жили совсем другие люди, на телефонный звонок отвечал незнакомый мужской голос, у его родителей были совсем другие дети.

Я живу в параллельном мире

Через 5 месяцев Лерин смирилась со случившимся, перестала считать все глупым розыгрышем или заговором. Она ознакомилась со своим «новым прошлым» и семь лет пытается жить в новых реалиях.

«Я очень хочу, но уже не надеюсь вернуться в свой мир. Не пытаюсь никого переубедить, что моя прошлая жизнь была не такой, как они себе представляют. Многое для меня здесь знакомо, но все же чужое. Я просто свыклась со случившимся. Часто думаю о моем двойнике, той второй Лерин Гарсия, с которой мы поменялись местами. Надеюсь, у нее хватило сил перенести весь этот ужас и она, как и я, привыкает к чужому миру. А что нам еще остается делать?»