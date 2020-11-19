В Офисе генпрокурора заявили, что обязаны допросить лидеров Евромайдана по заявлению Кузьмина о “госперевороте”

19.11.2020, 23:56, Новости дня

Офис генерального прокурора обязан допросить лидеров Евромайдана из-за заявления экс-генпрокурора времен беглого президента Виктора Януковича, нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Рената Кузьмина о “госперевороте” в связи с событиями Революции достоинства 2013–2014 годов.

Об этом прокурор Офиса генпрокурора Алексей Донской рассказал “Украинской правде”.

“В связи с действующим законодательством, любое заявление вносится в Единый реестр досудебных расследований без проверки. Считаю, что заявление Кузьмина не содержит конкретных данных о совершении какого-либо преступления. В связи с этим мы отказали ему во внесении сведений о преступлении в ЕРДР. Однако заявитель обратился в суд и обжаловал невнесение сведений в ЕРДР, суд обязал Офис генпрокурора начать досудебное расследование”, – пояснил он.

Донской рассказал, что повестки следователи ГБР направили примерно три недели назад, но следователи заболели COVID-19, из-за чего допросы перенесли на неопределенный срок.

Прокурор отметил, что Кузьмина тоже будут вызывать на допросы: так как в заявлении недостаточно информации о совершении преступления, нардепа будут просить предоставить ее.

Из-за таких дел, считает Донской, в Украине необходимо изменить законодательство и дать прокурорам возможность фильтровать подобные заявления, не открывая производство по ним.

Донской не уточнил, кого именно прокуроры вызвали на допрос, но шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина писала, что в рамках расследования, инициированного Кузьминым, в Госбюро расследований на допрос вызывают бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, бывшего спикера Верховной Рады, нардепа от “Европейской солидарности” Андрея Парубия, мэра Киева Виталия Кличко, экс-нардепа Сергея Пашинского, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и экс-нардепа Татьяну Черновол.

Она связывала открытие производства с сегодняшними обысками в музее Революции достоинства. В полиции говорили, что следственные действия проходили в рамках расследования о злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере более 100 млн грн.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Четвертый президент Украины Виктор Янукович бежал в Ростов. На протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибло 107 человек.