В ЕС согласовали работу над третьим пакетом санкций против Беларуси, в Украине выбрали эскиз большого герба. Главное за день

19.11.2020, 23:56, Новости дня

Обыски в музее Революции достоинства

19 ноября сотрудники музея Революции достоинства сообщили, что в нем проходит обыск. В полиции сообщили, что обыски в музее проходили в рамках расследования о злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере более 100 млн грн.

В ЕС согласовали работу над третьим пакетом санкций против Беларуси

Министры иностранных дел Евросоюза 19 ноября согласовали работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что санкции будут введены против физичесиких и юридических лиц.

Выбрали лучщий эскиз большого герба Украины

Государственное агентство по вопросам искусств и художественного образования провело конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины. Им стал художник Алексей Кохан, соавтор малого герба.

Допросы лидеров Майдана

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина сообщила 19 ноября, что в Госбюро расследований на допрос вызывают бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, бывшего спикера Верховной Рады, нардепа от “Европейской солидарности” Андрея Парубия, мэра Киева Виталия Кличко, экс-нардепа Сергея Пашинского, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и экс-нардепа Татьяну Черновол.

В Офисе генпрокурора заявили, что согласно законодательству Офис обязан допросить лидеров Евромайдана из-за заявления экс-генпрокурора времен беглого президента Виктора Януковича, нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Рената Кузьмина о “госперевороте” в связи с событиями Революции достоинства 2013–2014 годов. Прокурор Алексей Донской отметил, что Кузьмина тоже будут вызывать на допросы: так как в заявлении недостаточно информации о совершении преступления, нардепа будут просить предоставить ее.

Зеленский заверил, что Сытника не уволят

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник останется в должности после 16 декабря, а решение Конституционного Суда Украины о признании неконституционными ряда отдельных положений закона о НАБУ пока не создает угроз, которые могут повлиять на легитимность бюро и его главы. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в ходе онлайн-встречи с послами стран G7 и стран Европейского союза, аккредитованными в Украине.