 

Мнение: Друзья Армении

19.11.2020, 23:42, Разное

Если верить опросу радио "Спутник", то деятельность Пашиняна, не слишком повлияла на отношения простых армян к РФ и к США.

Совместное заявление Москвы, Еревана и Баку по ситуации в Нагорном Карабахе позволило остановить войну в регионе. Документ подвергся критике ряда экспертов. Однако жители Армении по-прежнему считают Россию другом, союзником и рассчитывают на ее помощь, показал опрос, который проводился по заказу радио Sputnik.
Подавляющее большинство респондентов (83,8%) ответили, что относятся к России хорошо, и только 9,4% высказали противоположную точку зрения. 84,6% опрошенных считают ее союзником Армении, а 62,3% респондентов – наиболее дружественной страной. Следующей в числе друзей оказалась Франция с 39,9%, а замкнул тройку лидеров с большим отрывом Иран (6,4%). Соединенные Штаты в качестве дружественной страны, на которую можно опереться в трудную минуту, назвали 5,8% участников телефонных интервью, в которых приняли участие более 500 жителей Армении разных возрастных, социальных и профессиональных групп.
Один из вопросов при учете не самой простой обстановки в регионе был связан с военно-политической помощью, включающей поставки оружия и отправку военного контингента, а также поддержку Армении на международных площадках. Большинство респондентов от России такую помощь принять бы согласились (79,6). Далее страны распределились следующим образом: Франция (14,4%), Иран (6,8), США (5%) и Германия (0,4%). Каждый пятый опрошенный затруднился ответить или предложил свой вариант.

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/armeniya-1585289696.html – цинк

Репрезентативность конечно так себе, но примерно таких результатов и ожидаешь, если смотреть за тем, о чем пишут армянские медиа.

Источник: Colonel Cassad



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