Коллапс – Личное мнение

19.11.2020, 23:24, Разное

Я долго подбирала правильное слово, чтобы назвать происходящее на данный момент в стране. Среди всех определений, как мне кажется, наиболее адекватно отражает суть слово коллапс.

Коллапс системы здравоохранения. Коллапс властных структур, демонстрирующих беспомощность в ситуации, когда жизненно необходима эффективная организация помощи населению.



Фото: Соцсети

Сегодня в России очередной рекорд — более 23 тысяч заболевших за сутки. Это — официальные цифры, но на данный момент шестеро моих знакомых болеют, но лабораторного подтверждения диагноза у них нет.

Первый тревожный пост о грядущей пандемии я написала в конце января 2020 года. Уже тогда мне было понятно, что ситуация будет нехорошей.

Сейчас, в конце ноября, я вижу, что огромный срок в десять месяцев просто просран зря.

Системы тестирования ненадёжны. Малоинформативны, недоступны, медленны. Больничных мест не хватает для всех нуждающихся. Лечения нет. Вакцины нет. Врачи замучены, их не хватает. Им самим не хватает машин, аппаратов, вместимости стационаров, лекарств.

Наверное, по бумагам и отчётам, которые ложатся на стол президента, сделано многое. Но я — не президент, я смотрю не на отчёты, а на реальное положение дел.

Я вижу, как людей с 40-процентным поражением лёгких не госпитализируют. Лекарства, которые прописывают в регионах, нужно искать в Москве и отправлять их в провинцию.

Ещё я вижу демонстративное неравенство, которое обнажила пандемия. Премьера у нас вылечили в клинике УправДелами, Лещенко с Бабкиной — в Коммунарке, а губернатор Владимирской области стартанул из своего региона — в Москву.

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Фото: Телеграм

А как же мы?!

А к нам сутками не едет Скорая. А если приезжает, то госпитализировать просто некуда. Есть силы — выживешь. Не справится сам организм — помрёшь.

Я смотрю цифры официальной статистики и понимаю, что при том уровне тестирования, которое есть сейчас, при том его качестве, все эти цифры можно смело умножать на сотню.

И ещё я понимаю, что 10 месяцев — огромный срок! — были потрачены зря.

Я себя чувствую жительницей Средневековья. Вокруг — чума, и ждать спасения неоткуда. Очень скоро коронавирус доберётся до каждого — а уж там, как Б-г даст, выживешь или нет.

Или я ошибаюсь в своей субъективной оценке происходящего? Скажите, что думаете, как вы всё оцениваете?