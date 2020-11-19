Мнение: Снести памятник убийце Чапаева

19.11.2020, 22:48, Разное

В Первомайском районе депутаты приняли решение снести недавно поставленный памятник убийце Чапаева.

В Первомайском районе депутаты приняли решение о сносе памятника, установленного казачьему полковнику Тимофею Сладкову меньше месяца назад.

Бюст в память о казаке появился в селе Красное в конце октября. Однако местные жители не согласились с таким решением и направили обращение с просьбой демонтировать памятник. Вопрос обсудили на внеочередном заседании местного Совета депутатов.

Из 10 народных избранников на заседании присутствовали семеро, но этого количества оказалось достаточно для принятия решения. Шесть из семи депутатов поддержали просьбу сельчан и своим решением обязали главу муниципалитета Геннадия Кулешова принять меры к устранению.

Согласно постановлению об установке мемориальных досок и памятных знаков в муниципалитете, памятники могут быть возведены в честь земляков, которые внесли существенный вклад в культуру, спорт, политику и т. д. А Тимофей Сладков, родившийся в Казахстане, не имеет отношения к небольшому селу в Оренбуржье.

— Когда мы решили выяснить, кто же дал добро на установку у нас памятника Сладкову, нам ответили, что его поставили на территории церкви, по благословлению епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия. Мол, это не ваша земля, не лезьте в чужой монастырь. Однако в Уставе нашего муниципалитета сказано, что территорию сельсовета составляют все земли, независимо от форм собственности и целевого назначения. Следовательно, все решения должны приниматься коллективно, — цитирует председателя Совета депутатов Красновского сельсовета Николая Ошкина газета «Оренбуржье».

По словам Ошкина, теперь установщики памятника должны снести его за свой счет. Сделать это нужно в течение 10 дней со дня принятия решения.

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Неплохо булкохрустов прокатили. Но посмотрим, доведут ли решение до практической реализации.