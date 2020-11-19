Мнение: О чем мечтает Лукашенко?

19.11.2020, 22:44, Разное

Сегодня главы МИД стран Евросоюза договорились о новом пакете санкций против Беларуси в поддержку демократических прав. Под санкциями уже находятся около 50 белорусских чиновников. Под новые ограничения могут попасть и организации.

И сегодня же в ТОПе ЖЖ увидел запись Бабченко «Ну, что, погнали?». Давно не вспоминал Аркашу, а сегодня он напомнил о себе «планом», о котором только и мечтает Лукашенко. Стоит только участникам мирных протестов в Беларуси начать забрасывать силовиков камнями и «коктейлями Молотова», стоит только вооружиться камнями да битами и начать нападать на силовиков, у Лукашенко тут же будут развязаны руки. И он тут же утопит страну в крови.

Тот Бабченко, которого я знал, не был дураком, и тот Бабченко прекрасно понимал, что альтернатива эволюционному развитию только одна – кровопролитие. И тот Бабченко, которого убили, никогда не написал бы то, что сегодня написал Бабченко, который воскрес.

Дословно:

«…. Никаких тебе восьми лет хождения по улицам с шариками, никаких обращений нобелевских лауреатов, никаких отравлений лидеров оппозиции «Новичком», никаких штабов в Вильнюсе. Одиннадцатилетний пацан, камень, «Ну что, погнали?», и привет. Средневековье. Дикие люди.

Кстати, вспомнилось: «Гуманист и божий одуванчик, нобелевская лауреат по литературе, вышла вперед затихшей толпы, постояла немного, посмотрела на небо, затем сплюнула в пыль асфальта, почесала промежность, и с горловым воплем "Жги их, ссук!! За нашу флейтистку!!" разбежалась и зафигачила коктейлем Молотова в автозак. И понеслась».

Это я восьмого сентября написал. Я про Балиллу тогда ничего еще не знал. Я про него только пару дней назад прочитал у Павел Шехтман, который написал про него статью в Википедии. Но, все равно, до степени смешения, хоть и в прошлое, ага? Ваш дед Ванга.

Ух, сколько дерьма я тогда на себя получил… Один старый знакомый меня даже забанил.

Собственно, мораль.

Там, где находится свой Балилла, который выходит вперед – неважно кто, Парасюк ли, десятилетний пацан, нобелевская лауреат, «Правый сектор», неважно – и, сплюнув и почесав промежность, говорит «Ну, что, понеслась что ли?» – там только и есть шанс что-то изменить. Не факт, что изменится. Не факт, что победят. Не факт, что не проиграют. Но шанс есть только там.

А там, где не находится – или находится, но «лидеры оппозиции» оттаскивают такого человека со словами «провокатор, он хочет крови, он ведет нас под дубинки Омона, если самый умный приезжай и покажи» – там с маршами и цветочками ходят сначала сто дней, потом сто недель, потом сто лет….»

Отсюда

Если Лукашенко прочитал текст Бабченко, думаю, сидит-дрожит, но потирает руки и мечтает: «Хорошо бы, если бы в Минске нашлись человек десять, готовых прислушаться к Бабченке…. Я бы за пару часов покончил с протестами…»

Фотографии отсюда и отсюда