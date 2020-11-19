Франция захотела поучаствовать в защите наследия Карабаха

19.11.2020, 22:38, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном сообщил о желании предпринять меры для защиты религиозного и культурного наследия Нагорного Карабаха, информирует Елисейский дворец.

«Президент республики [Эммануэль Макрон] провел сегодня видеоконференцию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем с премьер-министром Армении Николом Пашиняном», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

«Президент республики [Эммануэль Макрон] обсудил с ними приоритеты Франции после прекращения огня 9 ноября. Окончание боевых действий должно позволить возобновить добросовестные переговоры с целью защиты населения Нагорного Карабаха и обеспечить возвращение десятков тысяч людей, которые покинули свои дома в последние недели, в условиях безопасности», – говорится в коммюнике.

Макрон также сообщил «об усилиях по оказанию гуманитарной помощи со стороны Франции и желании предпринять меры для защиты религиозного и культурного наследия региона».

Ранее в четверг в Сенат Франции внесли проект резолюции о признании независимости Карабаха. По мнению авторов резолюции, «надежно гарантировать права и свободы населения» Карабаха «перед лицом турецкого исламистского экспансионизма» позволит только признание независимости. Напомним, Франция – сопредседатель Минской группы ОБСЕ, которая занимается поиском путей мирного урегулирования в Карабахе.

В начале октября президент Франции Макрон заявил о переброске в Карабах боевиков джихадистских группировок из Сирии. После этого президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Парижа извинений, выразив мнение, что Франция «словно отстраняет» себя от процесса по урегулированию карабахского конфликта.

Война в Нагорном Карабахе официально остановлена, гарантом безопасности региона стали российские миротворцы. Франковед Сергей Федоров в комментарии газете ВЗГЛЯД разъяснял, что признание Карабаха грозит Франции серьезным конфликтом с Турцией.