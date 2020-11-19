“Мы все недовольны своей внешностью”: Ирина Дубцова планирует удалить грудные импланты

19.11.2020, 22:36, Разное

Популярная певица Ирина Дубцова недавно дала в Сети откровенное интервью, в котором пояснила о своем отношении к переменам во внешности знаменитостей. В частности, исполнительница упомянула, что сама планирует уменьшить размер своей груди.

В эфире YouTube-канала “Алена, блин!” 38-летняя красотка подчеркнула, что никогда не использовала труд косметологов или пластических хирургов для изменения своего лица. В то же время она заверила, что к критике её внешности в соцсетях относится весьма либерально и спокойно. Ирина Дубцова отметила, что в свое время установила себе грудные импланты, однако сейчас уже планирует избавиться от них, так как, по её мнению, они несколько прибавляют возраста и массы тела.



По словам звезды сцены, она относится с пониманием к бодипозитиву – стремлению селебрити видоизменять внешность на фото посредством компьютерных “ухищрений”. “Мы все недовольны своей внешностью и стремимся к большему – к более узкой талии, круглой попе, идеальной форме груди, густым волосам. Это делает любая женщина, и, если она не признается в этом, она обманывает”, – резюмировала Дубцова. Об этом пишет Rueconomics.ru.