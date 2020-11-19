Получше устроиться в жизни – Личное мнение

19.11.2020, 22:30, Разное

Новая баба Гарика Харламова — пока ещё никому не известная актриса Катерина Ковальчук — объяснила, чем ей так полюбился этот толстяк.



Я приведу тебя в кино, Катя! Фото: Соцсети

Читала я её откровения и ухмылялась.



Пожалуй, процитирую:

Он прекрасный человек и актер, с ним очень комфортно на площадке и в жизни. На съемках он все время шутил, он вообще мегапозитивный человек, и его стакан всегда наполовину полон. Я учусь этому у него. Мне вот не хватало оптимизма и позитива, а Гарик заряжал энергией всю площадку. Это очень чувствовалось, и от этого работалось гораздо легче. Мы, кстати, не были знакомы до съемок. Мне еще очень понравилось, что он очень открытый, простой, искренний и в работе, и в жизни.

Харламов уже вывез на своей жирной спине фальшиво влюблённую в него Кристиночку в люди. Если бы не Гарик, Асмус так и осталась бы Варей из «Интернов». Других ролей у неё бы не было.



Потерплю чуток. Фото: Соцсети

Теперь к Харламову присосалось молодое подобие Кристины.

Миленькая. Неиспорченная с виду. Неопасная и покладистая. Тоже с виду. Вся такая «девочка-девочка».

Катя. Кристина. Найдёте 10 отличий?



Фото: Соцсети

Сначала Харламову нагло врала о любви Кристинка, выставляя его дураком, о чём я говорила задолго до их развода. Врала, пока не встала на ноги. Теперь льёт сладкую мочу в уши Катька, рассказывая в интервью о том, какой Гарик «открытый, простой, искренний».

«Открытых, простых и искренних» — как грязи. Однако возможностей продвинуть Катину писю в кино у подавляющего большинства из них, в отличие от Гарика, тупо нет. И зарплата, в лучшем случае, полтос в месяц.

Катька не может позволить себе сказать Харламову правду.

Правда выглядит так: «Ты мне нужен для того, чтобы получше устроиться в жизни».

Как, впрочем, не можете и вы, мои хорошие, озвучить эту же правду своим мужикам.

И как вам живётся во всей этой неправде?

Я вас слушаю очень внимательно.

Пацаны, вам тоже задам вопрос: «Вы отдаёте себе отчёт, кем являетесь для своих баб?» И кем же? Как вам живётся в такой роли?