Звонок Ермака, громкие разоблачения, схемы, главные коррупционеры, скачок гривны. Интервью Бацман с Уманским. Трансляция

19.11.2020, 22:08, Новости дня

Уманский родился в 1975 году в Припяти Киевской области. Окончил Киевский национальный экономический университет, кандидат экономических наук.

Трижды работал на руководящих должностях в Министерстве финансов Украины. В 2008–2010 годах был первым заместителем министра, в 2009–2010 годах – и.о. министра. Последний раз проработал министром финансов менее месяца – с 4-го по 30 марта 2020 года.

Уманский рассказывал, что не сработался с премьер-министром Денисом Шмыгалем. “Почему меня убрали? Нужен был ручной министр. Шмыгаль должен осознать: он не руководитель на предприятии, где у него есть подчиненные. Правительство – коллегиальный орган, и он такой же член Кабинета Министров, как и другие министры”, – сказал экс-министр.

В апреле руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Уманский станет советником главы ОПУ и будет заниматься вопросами коррупции в таможенных и налоговых органах. В ноябре Уманский раскритиковал решение властей ввести “карантин выходного дня” в Украине и уволился из ОПУ.