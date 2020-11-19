 

В Европе каждые 17 секунд от COVID-19 умирает человек – ВОЗ

19.11.2020, 22:08, Новости дня

За последние две недели уровень смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе увеличился. Об этом сообщил глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге на пресс-конференции 19 ноября, пишет пресс-служба бюро.

Клюге отметил, что на Европу приходится 28% мировых случаев заболевания и 26% случаев смертей. 

“За последние две недели количество смертей от COVID-19 увеличилось на 18%. На прошлой неделе в Европе зарегистрировано более 29 тыс. новых смертей от COVID-19. Это один умирающий от COVID-19 в Европейском регионе каждые 17 секунд… В настоящее время в Европе из-за COVID-19 ежедневно погибает в среднем 4500 человек. Этого можно избежать”, – заявил Клюге.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 19 ноября зарегистрировано 56,6 млн случаев COVID-19, 1,35 млн человек умерли, 36,3 млн – выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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