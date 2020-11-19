От COVID-19 умер главный врач областного диагностического центра Черновцов

19.11.2020, 22:08, Новости дня

От коронавируса умер главный врач Черновицкого областного медицинского диагностического центра Анатолий Вдовичен. Об этом 19 ноября сообщает черновицкое издание “Промінь”.

Заслуженный врач Украины умер на 68-м году жизни.

Отмечается, что причиной смерти стала “изматывающая борьба с COVID-19”.

Вдовичен работал в Черновицком областном медицинском диагностическом центре с 1990 года. С 2001-го – занимал должность главного врача.

По состоянию на 19 ноября в Украине зафиксировали 583 510 случаев COVID-19 (из них рекордные 13 357 случаев подтвердили за последние сутки), выздоровело 266 479 человек, скончалось – 10 369.