От COVID-19 умер главный врач областного диагностического центра Черновцов
19.11.2020, 22:08, Новости дня
От коронавируса умер главный врач Черновицкого областного медицинского диагностического центра Анатолий Вдовичен. Об этом 19 ноября сообщает черновицкое издание “Промінь”.
Заслуженный врач Украины умер на 68-м году жизни.
Отмечается, что причиной смерти стала “изматывающая борьба с COVID-19”.
Вдовичен работал в Черновицком областном медицинском диагностическом центре с 1990 года. С 2001-го – занимал должность главного врача.
По состоянию на 19 ноября в Украине зафиксировали 583 510 случаев COVID-19 (из них рекордные 13 357 случаев подтвердили за последние сутки), выздоровело 266 479 человек, скончалось – 10 369.
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