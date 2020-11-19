“75 тысяч микропластиковых частиц”: Ученые рассказали об опасности бумажных стаканчиков для здоровья человека

19.11.2020, 21:42, Разное

Индийские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили вероятное воздействие бумажной посуды на здоровье человека. Выяснилось, что использование такой тары может стать причиной проникновения в организм большого количества частиц пластика и ионов черных металлов.

В процессе научной работы ученые, представляющие Индийский технологический институт (Харагпура, Индия), наполнили бумажные стаканчики, традиционно использующиеся населением для горячих напитков, ультрачистой водой класса MilliQ, имеющей температуру около 90 градусов, оставив их затем на четверть часа. Потом вода была изучена с применением флуорисцентного микроскопа и оказалось, что поверхности, покрывающие внутренний пластиковый слой тары, выделили в жидкость 25 тысяч частиц пластика микронного размера. “Учитывая то, что среднестатистический человек выпивает три чашки чая или кофе в день, пользуясь бумажными стаканчиками, он в итоге проглотит 75 тысяч крохотных микропластиковых частиц”, – заключил один из авторов исследования, доцент Судха Гоэл.

Примечательно, что изучение проб далее было продолжено, используя при этом сканирующий электронный микроскоп. В этот раз результат оказался еще более впечатляющим – за 15 минут в воде очутилось 10,2 миллиарда частиц субмикронного размера. Более того, специалисты выявили еще одну негативную деталь – ионная хромотография продемонстрировала, что из защитного слоя в воду было перенесено большое количество ионов токсичных тяжелых металлов в виде палладия, хрома и кадмия. Об этом сообщают РИА Новости.