“Абырвалг”: Дмитрий Хрусталев решил пройти полное медицинское обследование

19.11.2020, 21:42, Разное

Популярный телеведущий и актер Дмитрий Хрусталев разместил на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором задекларировал свое намерение пройти полное медицинской обследование в клинике. Публикация знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

Стоит отметить, что причиной вышеуказанного решения стало недавнее ухудшение состояния здоровья артиста. Известие об этом не на шутку встревожило его многочисленных поклонников, однако вскоре он был все же выписан из клиники. Как упомянул шоумен в интервью одному из отечественных изданий, его предварительным диагнозом стала “лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления”. Знаменитость решил принять меры, и недавно в личном микроблоге опубликовал фото, демонстрирующее его сидящим в медицинском кресле со специальным шлемом на голове в момент, когда ему делают энцефалограмму. Примечательно, что ведущий остался верен своему КВН-овскому чувству юмора, сопроводив абсолютно серьезное фото шуточной цитатой из кинофильма “Собачье сердце”: “Абырвалг”.

Кое-кто из фолловеров решил поддержать своего кумира, отреагировав на его шутку ответным “отзывом”: “Главрыба”. Абсолютное же большинство поклонников пожелали артисту успешного медобследования и отсутствия проблем со здоровьем в будущем.