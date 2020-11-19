Мнение: Атлантический раскол, наказание Амазона и расчленение Хуавэя

19.11.2020, 21:38, Разное

1. Очередной тревожный сигнал для США. Европейские лидеры, хотя и поспешили поздравить Джо Байдена с его сомнительной победой на выборах, однако чётко намекнули (а в некоторых случаях сказали прямо), что смена президента в США вовсе не означает автоматического возвращения былой дружбы с Евросоюзом. Раскол, образовавшийся между США и ЕС за годы торговых войн и дипломатических перепалок, оказался слишком глубок:

https://ria.ru/20201109/germaniya-1583635708.html

Да, избранного “мертвыми душами” и затащенного (хоть и еще не до конца) в Белый дом “глубинным государством” Байдена очень оперативно и коллективно поздравили, но если посмотреть на то, что говорят ведущие европейские чиновники о будущем трансатлантических отношений, то картина получается крайне далекой от идиллической.

Министр экономики Франции, один из самых последовательных сторонников принуждения американских соцсетей и поисковых систем к оплате европейских налогов с прибылей, полученных в евро (то есть лишения США одной из главных “имперских привилегий”), Брюно Ле Мэр, за день до выборов честно сформулировал европейское отношение к Вашингтону: “Давайте не будем обманывать себя: Соединенные Штаты уже несколько лет не являются дружественным партнером для европейских государств”. “Будет ли Джо Байден или Дональд Трамп, ничего не меняет этот стратегический факт. Американский континент отделился от Европейского континента”, — добавил он.

В материале немецкого пропагандистского госмедиахолдинга Deutsche Welle, в котором процитирована позиция французского министра, также фигурирует и оценка одного из ближайших политических союзников Ангелы Меркель, министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр:

“О жестких отношениях между Германией и США в эпоху Трампа Крамп-Карренбауэр сказала, что “эта дружба — нечто большее, чем вопрос того, какая администрация в настоящее время находится в Белом доме”, отклонив призывы к Германии “отделиться от США”. Тем не менее она подчеркнула, что независимо от окончательного исхода голосования в США Европе необходимо будет стать более самодостаточной”.

А для того чтобы дипломатичные формулировки министра обороны никого не ввели в заблуждение, приводится также прямая, как рапира, позиция министра финансов Германии: “Олаф Шольц поддержал эту идею, заявив, что, учитывая события в США, Европе необходимо укрепить свой собственный суверенитет, чтобы “мог существовать глобальный порядок, основанный на правилах”.

Стоит сделать несколько важных заметок на полях этих заявлений. Во-первых, европейские чиновники научились не только признавать тот факт, что у конкретных стран Евросоюза и у всего Евросоюза в целом — как минимум дефективный, а если называть вещи своими именами — частичный суверенитет, но и научились говорить о необходимости его укрепления, даже если Трампа таки выкинут из Белого дома. Это означает, что европейские чиновники уже не боятся получить за это “волчий билет” от Госдепа и не боятся критики в СМИ за столь агрессивную позицию в адрес (уже, вероятно, бывшего) мирового гегемона. Во-вторых, перед нами сейчас трогательное (и редкое) единение чиновников, отвечающих “за пушки”, и чиновников, отвечающих “за масло”: и те и другие перешли в режим, в котором дискуссии о трансатлантической дружбе немедленно уравновешиваются заявлениями о необходимости роста европейской самостоятельности.

2. Борьба европейцев с Амазоном перешла в горячую фазу:

https://lenta.ru/news/2020/11/11/compet/

Власти Евросоюза захотели наказать интернет-ритейлер Amazon, принадлежащий богатейшему человеку мира Джеффу Безосу, за недобросовестную конкуренцию, пишет CNBC.

По данным Еврокомиссии, компания нарушала антимонопольное законодательство, используя данные независимых продавцов тех же товаров, что есть в ее ассортименте. В частности, собирались сведения о цене, объеме продаж и количестве покупателей.

Впоследствии все это использовалось для формирования собственной ценовой политики и маркетинговой стратегии. В частности, Amazon снижал цены на определенные товары, если замечал, что конкуренты ведут себя точно так же.

Расследование в отношении Amazon была начато летом прошлого года. 10 ноября Еврокомиссия заявила, что факт нарушений установлен и подтвержден.

Всё крайне серьёзно — к массированному наступлению на Джеффа Безоса уже подключились общественные организации и известные деятели искусства:

https://lenta.ru/news/2020/11/17/war/

Французские политики, деятели культуры, защитники природы и предприятия сферы торговли объявили войну компании Amazon, которой управляет богатейший человек мира Джефф Безос. Они создали петицию «Рождество без Amazon», призывая граждан отказаться от товаров интернет-гиганта, пишет Le Figaro.

Авторы петиции требуют от властей жестче регулировать деятельность Amazon, а французов просят покупать подарки на Рождество в местных магазинах. Среди подписавших — мэр Парижа Анн Идальго, бывший министр экологии Дельфин Бато, режиссер Сириль Дион, шансонье Франсуа Морель и другие. Среди движений и организаций — France Nature Environnement, Greenpeace и Конфедерация торговцев Франции.

В петиции говорится о необходимости запретить онлайн-гиганту открывать новые склады, а также принять законы, «которые прекратят недобросовестную конкуренцию и дисбаланс в налоговом обложении между онлайн- и обычными магазинами».

Можно только позавидовать тому, насколько скоординированно выступили французы против американского монополиста.

А что если бы подобные кампании против интернет-корпораций из США — того же Амазона — развернулись бы в России? В конце концов, их услуги отнюдь не являются незаменимыми. У нас в стране есть собственные растущие чемпионы в сфере IT — те же Яндекс и Сбер, и мы кровно заинтересованы, чтобы именно они занимали ведущую роль на российском рынке.

3. Хоть где-то в области внешней политики Дональд Трамп может формально отпраздновать победу. Он таки вынудил китайскую корпорацию Хуавэй – жертву американских санкций – продать своё подразделение, занимающееся производством смартфонов:

https://www.cnews.ru/news/top/2020-11-17_s_honor_pokonchenohuawei_prodaet

Компания Huawei объявила о готовности продать свой дочерний бренд Honor, под которым выпускает смартфоны, носимые устройства и прочие гаджеты. Покупателем выступил гигантский консорциум Shenzhen Zhixin New Information Technology Co, в состав которого вошло свыше 30 компаний, включая Shenzhen Smart City Development Group и оператора связи China Telecom. <…>

По данным портала Gizmochina Shenzhen Smart City Development Group – это «дочка» Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Шэньчжэня (Китай), она удерживает 98,6% акций консорциума, а Шэньчжэньское государственное товарищество по развитию частного акционерного капитала по развитию активов владеет оставшимися 1,4%.

В своем официальном заявлении компания Huawei указала, что основная причина продажи Honor – это проблемы с доступом к комплектующим для ее техники, а также к необходимым технологиям и лицензиям на программное обеспечение. Компания сослалась на «трудное время», не уточнив, что именно она подразумевает под этим, но Huawei, как известно, находится под очень сильным давлением американского правительства.

Действующий Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) начал мешать компании работать и развиваться еще в мае 2019 г., избрав ее в качестве рычага давления на китайское правительство в рамках торговой войны. Закручивая гайки все сильнее, в мае 2020 г. он даже лишил Huawei основного поставщика процессоров для ее смартфонов.

С сентября 2019 г. смартфоны Huawei и Honor выпускаются на базе ОС Android, но без сервисов Google, что тоже является следствием американских санкций. Их отсутствие ведет к падению продаж гаджетов за пределами Китая, потому что пользователи не могут скачать приложения из Google Play или посмотреть ролик на YouTube.

В декабре 2019 г. компания создала альтернативу сервисам Google под названием Huawei Mobile Services (HMS). В конце мая 2020 г. добавив к ним заблокированный в России аналог YouTube – французский видеосервис Dailymotion. <…>

В заявлении… сказано, что Honor будет продана, чтобы обеспечить бренду возможность выживания. Это означает, что смена владельца позволит ему выйти из-под американских санкций, направленных исключительно на Huawei и всех ее «дочек».

Сделка по продаже Хонора ещё не состоялась – Хуавэй ещё может отыграть всё взад. Однако то, что китайцы запустили этот процесс, означает, что они, как и европейцы, настроены на долгую торговую войну с США.

Кто-то наверняка язвительно укажет, что китайцы решили продать Хонор сами себе, а значит –Трамп и США в очередной раз проиграли (как и в случае с российским Южным потоком, вместо которого – после отмены проекта благодаря проискам американцев – мы просто взяли и построили Турецкий и Балканский потоки).

Однако следующим шагом Вашингтона могут стать санкции уже непосредственно против Хонора или любой компании, которая им владеет. Предлог для новой атаки на Китай американцы найдут, и торговая война разгорится ещё сильнее.