 

Степанов рассказал, кто в Украине получит бесплатную вакцину от COVID-19 в первую очередь

19.11.2020, 21:14, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebоok рассказал, как в стране будут распределяться бесплатные вакцины от COVID-19.

По его словам, 19 ноября состоялась онлайн-конференция с представителями COVAX (инициативы по глобальному доступу к вакцинам против COVID-19), в ходе которой был определен дальнейший план действий по поставке будущей вакцины в Украину.

Как подчеркнул министр, в приоритете первого этапа вакцинирования – работники сферы здравоохранения.

Украина будет получать вакцину несколькими траншами. Первый составит около 1,2 млн доз. Всего COVAX планирует предоставить Украине около 8 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции.

Как отметил Степанов, это позволит на бесплатной основе вакцинировать до 20% украинских граждан.

“Наши следующие шаги в сотрудничестве с COVAX – подписание технической необходимости от Украины и условий сотрудничества”, – уточнил министр.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/822938301582500

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всемирная организация здравоохранения полагает, что Украина получит вакцину против COVID-19 в рамках COVAX во втором квартале 2021 года. 

По информации Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.

Американская компания Pfizer заявила 9 ноября, что ее вакцина от COVID-19 BNT162b2, разработанная совместно с немецкой BioNTech, показала более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эту вакцину “очень многообещающей”. Pfizer уже успела продать около 82% доз своей вакцины. Компания еще продолжает исследования BNT162b2.

Другая американская биотехнологическая компания Moderna сообщила 16 ноября об успешном завершении второй фазы клинических исследований в середине июля. В ней участвовали 45 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Третья, финальная, фаза испытаний mRNA-1273 стартовала 27 июля. Эта вакцина показала 94,5% эффективности. Компания планирует до конца 2020 года произвести 20 млн доз для отправки в США и от 500 млн до 1 млрд доз в 2021-м – для продажи в других странах.

О регистрации “первой в мире вакцины” от коронавирусной инфекции – “Спутник V” (“Гам-КОВИД-Вак”) – заявлял также президент России Владимир Путин 11 августа. Но она не прошла третью стадию клинических испытаний. В США ее считают недоработанной. Известны случаи заболевания COVID-19 среди вакцинированных этим препаратом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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