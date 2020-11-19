СБУ задержала двух киевлян, которые за $500 тыс. обещали коммерсанту решить бизнес-вопросы через связи в Офисе генпрокурора

19.11.2020, 21:14, Новости дня

Служба безопасности Украины задержала двух киевлян, которые за $500 тыс. обещали коммерсанту решить бизнес-вопросы через якобы существующие у них связи в руководстве Офиса генпрокурора Украины. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, злоумышленники обещали представителю иностранной компании содействие в активизации расследования уголовного производства, где бизнесмен является пострадавшей стороной. Фигуранты также “гарантировали” обеспечить возмещение причиненного ущерба и привлечение виновных к ответственности.

Правоохранители задержали злоумышленников в одном из киевских кафе во время получения первой части взятки в размере $250 тыс.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.