 

Das Erste не считает новый закон о карантинных мерах в Германии шагом в сторону диктатуры

19.11.2020, 21:12, Новости дня

Разработанный немецким парламентом новый закон об ограничительных мерах против коронавируса вызвал критику в обществе, пишет Das Erste. В соцсетях закон назвали шагом в сторону диктатуры. Однако эти обвинения абсурдны, считает издание: диктатурой стало бы как раз отсутствие закона, поскольку тогда действия правительства не имели бы под собой правовой основы.


Reuters

Закон о защите от инфекций существует уже почти 20 лет, пишет Das Erste. Его цель заключалась в том, чтобы предотвращать заразные заболевания, распознавать инфекции на ранней стадии и предотвращать их распространение.

Как отмечает издание, когда закон принимался, никто ещё и думать не мог о коронавирусе и повсеместном карантине. Теперь же наступила пандемия, и властям потребовалось законное основание для жёстких мер, глубоко вторгающихся в личные свободы граждан.

Поначалу правительство опиралось на общие положения закона о защите от инфекций: в частности, на параграф 28, в котором говорится о принятии «необходимых мер». Опора на общие положения типична для непредусмотренных ситуаций, отмечает Das Erste. Однако теперь есть суды, не принимающие общее положение закона в качестве обоснования для ограничения в правах. Дело в том, что пандемия длится уже несколько месяцев: коронавирус лучше изучен, теперь есть понимание того, что ограничительные меры могут сниматься и вводиться вновь. Пандемия уже не может рассматриваться в качестве непредвиденной ситуации. Следовательно, отныне общее положение не может быть правовым основанием ограничительных мер: нужен конкретный закон, принятый парламентом.

Тем не менее первый проект соответствующего конкретного закона попал под огонь критики, пишет Das Erste. Отмечалось, что в нём было допущено множество юридических ошибок. Затем проект закона был переработан и многие меры конкретизированы. Кроме того, в законе прописали порог заражений, с которого региональные власти должны начинать вводить ограничения.

Однако вопросы к закону по-прежнему остаются, пишет Das Ertse: некоторые юристы считают, что некоторые его пункты по-прежнему сформулированы недостаточно конкретно. Что же касается соцсетей, то, по мнению ряда пользователей, новый закон является шагом в сторону диктатуры и «законом о предоставлении особых полномочий правительству 2.0». Здесь делается отсылка к закону 1933 года, когда к власти в Германии пришли нацисты.

По мнению Das Ertse, подобное сравнение является абсурдным. Напротив, при отсутствии такого закона действия правительства не опирались бы на правовую основу, а значит были бы сравнимы с диктатурой. Кроме того, закон обязывает правительство объяснять свои действия, а также предусматривает временные ограничения. 



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / 52-летний Быков в третий раз стал отцом

12.09 / Маас – в деле Навального Германия — не одна из сторон, а только глашатай дурных вестей

25.06 / ФАС назвал сроки стабилизации оптовых цен на бензин

06.08 / Подсветка Останкинской башни выключена в знак траура по погибшим в Бейруте

13.09 / Косторная раскрыла причины перехода от Тутберидзе к Плющенко

15.09 / «Сложный союзник» — действия Анкары подрывают НАТО и помогают Путину

04.09 / Израиль захотел наладить дипломатические отношения с Косово

03.07 / В Кременчуге полицейские сломали мужчине руку во время принудительной госпитализации

24.07 / Bihus.info: За полтора месяца Дубинский нарушил ПДД 11 раз, нардеп Яценко – 60. Видео

04.08 / Белый дом: демократы отклонили четыре предложения по пакету экономической помощи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска