Das Erste не считает новый закон о карантинных мерах в Германии шагом в сторону диктатуры

19.11.2020, 21:12, Новости дня

Разработанный немецким парламентом новый закон об ограничительных мерах против коронавируса вызвал критику в обществе, пишет Das Erste. В соцсетях закон назвали шагом в сторону диктатуры. Однако эти обвинения абсурдны, считает издание: диктатурой стало бы как раз отсутствие закона, поскольку тогда действия правительства не имели бы под собой правовой основы.



Reuters

Закон о защите от инфекций существует уже почти 20 лет, пишет Das Erste. Его цель заключалась в том, чтобы предотвращать заразные заболевания, распознавать инфекции на ранней стадии и предотвращать их распространение.

Как отмечает издание, когда закон принимался, никто ещё и думать не мог о коронавирусе и повсеместном карантине. Теперь же наступила пандемия, и властям потребовалось законное основание для жёстких мер, глубоко вторгающихся в личные свободы граждан.

Поначалу правительство опиралось на общие положения закона о защите от инфекций: в частности, на параграф 28, в котором говорится о принятии «необходимых мер». Опора на общие положения типична для непредусмотренных ситуаций, отмечает Das Erste. Однако теперь есть суды, не принимающие общее положение закона в качестве обоснования для ограничения в правах. Дело в том, что пандемия длится уже несколько месяцев: коронавирус лучше изучен, теперь есть понимание того, что ограничительные меры могут сниматься и вводиться вновь. Пандемия уже не может рассматриваться в качестве непредвиденной ситуации. Следовательно, отныне общее положение не может быть правовым основанием ограничительных мер: нужен конкретный закон, принятый парламентом.

Тем не менее первый проект соответствующего конкретного закона попал под огонь критики, пишет Das Erste. Отмечалось, что в нём было допущено множество юридических ошибок. Затем проект закона был переработан и многие меры конкретизированы. Кроме того, в законе прописали порог заражений, с которого региональные власти должны начинать вводить ограничения.

Однако вопросы к закону по-прежнему остаются, пишет Das Ertse: некоторые юристы считают, что некоторые его пункты по-прежнему сформулированы недостаточно конкретно. Что же касается соцсетей, то, по мнению ряда пользователей, новый закон является шагом в сторону диктатуры и «законом о предоставлении особых полномочий правительству 2.0». Здесь делается отсылка к закону 1933 года, когда к власти в Германии пришли нацисты.

По мнению Das Ertse, подобное сравнение является абсурдным. Напротив, при отсутствии такого закона действия правительства не опирались бы на правовую основу, а значит были бы сравнимы с диктатурой. Кроме того, закон обязывает правительство объяснять свои действия, а также предусматривает временные ограничения.