 

В РФ повысили твердость напечатанных на 3D-принтере деталей для спутников

19.11.2020, 21:10, Новости дня

Отечественные технологии продвинулись еще на один шаг вперед. Ученые из НИТУ «МИСиС» сумели усовершенствовать процесс 3D-печати для космоса, получив в результате детали для космических спутников с большими показателями твердости.

Эффективность печати зависит не только от качества материала, сообщают специалисты. В данном случае, удалось создать 3D-принтер, который делает свою работу даже без мельчайших дефектов. Детали получились очень качественные, а отвердевшие после печати материалы – максимально однородными.

Показатели твердости с применением новой российской технологии выросли сразу в полтора раза, уточняют ученые. Материалом для печати стал алюминиевый порошок и нановолокна, которые сыграли решающую роль в повышении качества продукта.



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