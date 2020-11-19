Ученые пояснили, как сны связаны с путешествиями во времени

19.11.2020, 21:10, Новости дня

В квантовой физике существует такое понятие как обратная причинность, когда причина события идет не перед следствием, а наоборот. Если с этой точки зрения посмотреть на наши сны, то окажется, что они являются одним из способов путешествия во времени, предполагают ученые.

Особенно это видно на примере так называемых вещих снов, о которых вам расскажет любая бабушка и которые описаны в многочисленных исторических источниках.

Действительно, мы не способны пока физически перемещаться во времени в разных направравлениях. Но никого не удивляет тот факт, что мозг во сне при помощи памяти мысленно переносит нас в прошлое. Если возможно путешествовать назад во времени, то почему нужно отрицать, что можно перемещаться также вперед?