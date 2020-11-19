Ученые назвали самую далекую планету Солнечной системы

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19.11.2020, 21:10, Новости дня

Карликовая планета 2015 TG387 в перигелии пролетает на расстоянии 65 астрономических единиц от Солнца. Это почти вдвое больше, чем от нашего светила до очень далекого Плутона (34 а. е.).

Однако у данного космического тела, неразрывно связанного с Солнцем, очень вытянутая эллиптическая орбита. Когда оно доходит до апогея, расстояние до звезды увеличивается до 2300 а. е. Тогда ни один из приборов на Земле не способен зафиксировать ее положение в космосе, и вообще непонятно, прилетит ли она обратно.

Для сравнения: от Солнца до Сатурна всего 10 астрономических единиц. Астрономический год (период вращения вокруг звезды) у 2015 TG387 составляет 40 тыс. земных лет. Между Плутоном и 2015 TG387 расположены еще две карликовые планеты, среднее расстояние до Солнца от которых не более 80 а. е. А диаметр самой дальней планеты составляет всего 300 километров.



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