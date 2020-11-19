Мнение: 44 дня войны и ее итоги

19.11.2020, 21:00, Разное

Армянская рефлексия на тему поражения в Карабахе.

44 дня войны и ее итоги

Рано или поздно, это нужно было сделать. Это очередная статья, посвящённая «разбору полётов» после войны, коих будет ещё не одна и даже не две, но идея собрать все мысли в кучу, после чего аккуратно разложить всё по полкам, преследовала админов канала уже довольно давно.

Если не тянуть резину, то сейчас армянские интернет-публицисты (ну или интернет-пиздаболы), к числу которых мы также относимся, разделились на два лагеря.

Первый лагерь считает, что поражение в войне лежит исключительно в политической плоскости: здесь либо предательство Арцаха Арменией, либо предательство Армении Россией, либо всё сразу вместе.

По мнению второго лагеря, поражение есть вина исключительно наших вооружённых сил, что на самом деле, никакого предательства не было, ВС Армении в полную силу принимали участие во втором арцахском конфликте, и вообще, враг технически превосходил нас по всем направлениям, не оставив нам ни единого шанса.

Подытожив вышесказанное, можем отметить лишь то, что глубокие провалы были как в первом, так и во втором направлении. Правительство Армении крайне странно себя вело как во время войны, так и после (об этом напишем ниже), в то время как невозможно отрицать очевидные недостатки наших вооружённых сил, благодаря которым мы также потерпели поражение.

Начать, полагаем, следует с проблем вооружённых сил, которые были видны невооружённым взглядом даже для людей, не являющихся военными экспертами.

Хочется с самых основ. Ну и армяне куда чаще винят политиков, нежели военных, даже если взять наш канал: там было куда больше претензий к политическим решениям, нежели к плохому строительству армии.

Первая проблема вооружённых сил Армении в том, что они все эти годы готовились к войне 1992 года, игнорируя абсолютно все новые тенденции военного дела последних трёх десятилетий: что наиболее обидно, был бездарно слит в унитаз опыт первой арцахской войны, где армянские силы вполне успешно использовали тактику боя с применением малых групп, являвшуюся на тот момент вполне себе новшеством, которую в осеннем противостоянии очень успешно применял против нас противник (вот ирония-то, а).

За 10 лет, на протяжении которых мы слышим про «БПЛА армянского производства», мы так и не сумели разработать и массово поставить на вооружение хотя бы даже сраные малые камикадзе, которые не являются по сути своей какой-то высокотехнологичной вундервафлей, сегодня их клепают все и вся, вплоть до йеменских хуситов, не было массового применения даже квадрокоптеров, сбрасывающих миномётные мины 60 и 82мм. А ведь использование таких игрушек могло бы создать противнику огромное неудобство и существенно повысить его потери. Данную тактику вполне себе успешно использует (даже после ухода в партизанку) ИГ в Сирии и Ираке, что доставляет немало жопной боли сирийской и иракской армии. Причём, первые кадры подобной практики появились ещё в далёком 2016 году.

Армяне тоже пытались в производство собственных БПЛА (речь идёт не про разведывательные, типа «Крунк»), но учитывая то, что свидетельств массового их применения мы так и не увидели, судя по всему, никакого массового производства на самом деле не было. Похоже, никто даже всерьёз не собирался ничего покупать. Вероятно, беспилотники виделись армянскому генштабу просто как прикольная игрушка.

За это армяне щедро заплатили своей кровью.

Вторая проблема вооружённых сил Армении в том, что они и не стремились приобрести какой-либо новый военный опыт в принципе. Как мы уже неоднократно писали: главная причина победы в Арцахе в 90е годы – это участие на стороне армянских сил большого количества советских офицеров армянского происхождения. Это были люди, служившие в профессиональной армии, прошедшие Афганистан (причём совсем «недавно»), их опыт боёв в горной местности был очень даже кстати в новом разгорающемся конфликте на их исторической родине.

За последние годы в мире разгорелось как минимум два конфликта, в которых Армения могла легально или полулегально поучаствовать.

Об этом тоже писалось ранее.

Это Сирия и Ливия.

В Сирию мы вошли уже тогда, когда там почти всё закончилось, и то, вошли на «пол шишечки». А ведь мы могли отправить туда разведчиков, артиллеристов, связистов. Даже разместив несколько Су-25 или Ми-24 на авиабазе Хмеймим, мы могли бы продолжать прокачивать пилотов, совершая совместные операции вместе с русскими. Мы уже молчим просто про сотни и тысячи армянских мужчин, которых можно было отправить туда через «музыкантов» (а желающих повоевать и получить за это ещё и неплохие деньги, будьте уверены, в Армении бы нашлось с лихвой).

Сирия – это то место, где мы с 2016 года могли бы понять как спасаться от этих самых байрактаров, которые оказались самыми смертоносными из всех БПЛА; как работают турецкие ДРГ и ещё куча всяких «а можно было».

Но это всё было тупо проигнорировано.

За это армяне заплатили своей кровью.

Третья проблема, которая вкупе с двумя вышеобозначенными очень сильно усугубила ситуацию: тотальное раздолбайство, пофигизм и крайне низкий уровень дисциплины, и самое главное, с этим никто не собирался бороться. Офицеров в воинских частях вполне себе устраивало общение по воровским понятиям со всеми вытекающими из этого последствиями (это позволяло держать солдат «в узде» в мирное время, но никто не задумывался, как такой коллектив поведёт себя во время войны).

Всё начиналось с того, что офицерам и солдатам банально даже никто не удосужился объяснить «а зачем мы служим в армии?» (автор этих строк неоднократно слышал это от многих своих друзей, прошедших службу в рядах ВС РА и АО НКР). Люди просто «работали» и получали зарплату, в самом негативном ключе этого слова.

Первым, что это породило, стало тотальное отсутствие инициативности. Как среди солдат, так и среди офицеров. В целом, какая-то «инициативность» (когда армяне хотя бы просто навязывали действия противнику, а не просто отвечали на них) ушла в середине нулевых, после чего началось вязкое болото застоя и стагнации.

Инженерные работы не меняли свой вектор даже тогда, когда противник, благодаря огромному количеству нефтедолларов, существенно увеличил свой военный бюджет, мы продолжили работать в том направлении, в каком мы работали в 90х и 00х.

Армян не смутило ничего: ни закуп в больших количествах противником тяжёлых РСЗО, ни закуп огромного количества сначала израильских, а потом, когда в 2016 году на сцене в Сирии оказались турецкие беспилотники, и турецких БПЛА. Всё это как будто реально прошло мимо ушей, армяне в упор игнорировали абсолютно все новшества военной мысли, игнорировали закупки противника, армяне упорно готовились к войне 1992-3 года.

Прошло 26 лет, и вместо сети бетонных бункеров, соединённых между собой тоннелями, вместо планомерного и методичного «убирания» под землю всего и вся (складов с боеприпасами, боксов для техники и ещё целого перечня объектов военной инфраструктуры), мы получили какие-то всратые траншеи с консервными банками и покрышками, а также кучу военных объектов, месторасположение которых мог узнать любой школьник, зайдя на Викимапию.

Можно было ещё упомянуть про то, что в результате абсолютного пофигизма за 26 лет не было налажено производство человеческой формы (армянская форма по качеству редкая дрянь) и даже термобелья. Сегодня солдаты экипированы в лучших традициях первой чеченской войны. Не говоря уже про производство бронежилетов, касок и приборов ночного видения, которые должны быть просто обязательным атрибутом на войне 2020 года. Всё это должно было производиться ещё как минимум с начала 10х. Если государство не в состоянии обеспечить своих солдат самым необходимым и армянин из Москвы вынужден покупать за свои деньги и отправлять бронежилет, то это не государство.

Такое можно было оправдать в 1991 году, но никак не в 2020.

В результате, этот самый 2020 год пришёл и бодро настучал по голове году 1994. Мы много раз писали: тот, кто не умеет адаптироваться под трансформацию окружающей реальности, неизбежно погибнет. Это актуально абсолютно во всех сферах.

Если же отбросить тему армии и вернуться к теме политической, то мы склонны считать, что предательства всё-таки имели место быть. И так или иначе, они сыграли ключевую роль в поражении. Никто не отменяет отставания армянских вооружённых сил, но были некоторые эпизоды, которые абсолютно ясно указывали на то, что было целенаправленное бездействие командования, за которое по итогу снова пришлось платить кровью.

Одним из ярких примеров может послужить аэродром с самолётами Ан-2, которых к первым дням войны на нём было около 60 штук. Армянская разведка не знала, что готовится война? Армянская разведка не знала, что десятки Ан-ов, перебрасываемых на лётное поле вблизи границы, это «не просто так»? Вы серьёзно? Что мешало накрыть хотя бы этот аэродром из тех же «Смерчей» в первые дни, лишив противника возможности прощупывать наше ПВО (к слову говоря, именно по причине активности азербайджанских беспилотных Ан-ов мы потеряли внушительную часть ЗРК и РЛС, что очень сильно ослабило наши войска противовоздушной обороны)?

Лётное поле с Ан-ами не трогал никто до самого конца. Ни в первый, ни в пятый, ни в десятый день войны. Самолёты без проблем взлетали буквально под носом у армянских военнослужащих и никто за долгое время не удосужился пропахать это поле хотя бы теми же «Смерчами».

Кто мешал долбить «Точками» и «Искандерами» (стоящими на балансе Армении) по авиабазам, находящимся в радиусе досягаемости армянских ОТРК? Боязнь «ответки по Армении»? А не глава ли Армении – Никол Пашинян – говорил: «Арцах это Армения, и точка»? Или Арцах – это всё-таки меньшая Армения, чем Гюмри или Ереван? Чего вообще боялись армяне? Всё самое плохое, что могли сделать в те дни азербайджанцы и турки, они уже сделали.

Естественно, в Армении не было никакой мобилизации.

Можно рассказать про кучу более мелких предательств (которые по итогу сложились в одну большую картину), таких как продажа фальшивых армянских паспортов азербайджанским диверсантам, но это сделает статью слишком долгой и сделает её буквально нечитабельной. Да и по-хорошему, это просто выльется в статью уже отдельную.

Не использование ОТРК «Искандер» не позволило армянским силам эффективно поражать цели в глубоком тылу врага, дав вражеской авиации чувствовать себя как дома (а ведь вопрос с аэродромами можно было реально решить за один-два дня); не использование самолётов Су-30СМ позволило противнику наводнить небо Арцаха байрактарами, активность которых стала причиной смертей более тысячи армянских солдат.

Вы боялись ответного удара по Еревану? Что ж, видимо удар по Степанакерту не так страшен: видимо, там живёт какой-то более низший сорт армян.

Да и вряд ли турки бы били по Эребуни, куда мы могли их без проблем перебросить.

Суммируя вышеописанное, можно сказать следующее: на сегодняшний день очевидно серьёзное отставание армянских вооружённых сил от сил противника. Но авторы склонны думать, что если бы в боях принимала участие полноценная войсковая группировка Армении, то скорее всего, война не закончилась бы так, как она закончилась сейчас. Как минимум, мы бы смогли сохранить за собой куда больше территорий и нам бы не пришлось подписывать такой унизительный мир на условиях, при которых вместо полноценного государства НКР и получаем «непонятно что» под сохранностью российских миротворцев.

Скорее всего, действительно имел место целенаправленный «слив» Арцаха. Ко власти пришёл верный ученик политической школы Левона Тер-Петросяна (ну и просто человек с кучей потрясающих людей в окружении, мечтающих как минимум о сдаче 7 районов), поэтому изучив окружение и бэкграунд этого человека, удивляться было бы странно.

Не стоит искать под кроватью туркоподобных армян: вполне вероятно, этот человек действительно считает, что сдача Арцаха принесёт Армении успех и процветание, ведь среди таких людей распространена точка зрения, что «прекращение» карабахского конфликта положит начало мощнейшему потоку инвестиций в Армению (почему это должно произойти – чёрт его знает).

Следующая часть – это, в первую очередь, экзистенциальные проблемы, которые начались так же в самом 1994 году. Победив в войне, армяне так и не поняли, что с этой победой делать в принципе, как дальше будет решаться этот конфликт, да и вообще, что делать в целом, в каком направлении толкать вектор развития армянской государственности.

Строго говоря, если брать арцахский конфликт, у армян было два варианта.

Вариант первый: участвовать в переговорном процессе, сдавать какие-то территории и бесконечно торговаться за хоть какой-то политический статус и признание хоть чего-то в качестве части Армении или независимого государства.

Вариант второй: тянуть время в переговорном процессе и зубами, руками, головой, ногами и жопой схватиться за Арцах, после чего начать активное заселение территорий (а не та жалкая пародия, что имела место быть все эти годы), строительство оборонительной инфраструктуры от переднего края до самого тыла, позволяющего, в случае чего, затруднить продвижение сил противника настолько сильно, насколько это возможно, обеспечивая возможность для быстрого развёртывания подразделений территориальной обороны из местных жителей (собственно, для этого и нужно заселение территорий, в особенности, так называемого «пояса безопасности»).

Армяне не выбрали ни один из этих вариантов, предпочтя просто тянуть время. В результате мы получили то, что получили.

Мы не знаем, на что надеялась армянская сторона. Возможно, была вера в то, что однажды ведущие страны мира просто возьмут и признают Арцах, возможно, что РФ будет бесконечно долго сдерживать Азербайджан. Но так или иначе, всё кончилось полным провалом. Сегодня НКР де-факто прекратила своё существование, и даже если в Арцахе будет сохранён хоть какой-то статус и самоуправление армян, то следующую войну мы начнём с гораздо более невыгодных позиций, даже хуже, чем в 1992 году. Это естественно, если война вообще как таковая будет. Учитывая крайнюю пассивность армянского руководства и армянского общества, можно предположить, что про Арцах забудут в принципе и будут вспоминать о нём исключительно во время застолья.

Никто так и не интегрировал Арцах в общеармянскую повестку. Беда в том, что для достаточно большого процента армян Армении, собственно, Армения – это в первую очередь их село или Ереван (если они из Еревана). И для среднестатистического армянского селюка вообще норма ненавидеть армян из соседнего марза (полуиронично или всерьёз – другой вопрос, но тем не менее). Так получилось и с Арцахом.

Для очень большой части армянского населения Арцах – это не «часть Армении, где живут такие же армяне как и я», а «Карабах, где живут карабахцы». Давайте будем честны, большинство жителей Армении не видят в таком подходе никакой проблемы, поэтому задача по интеграции Арцаха просто не стояла в принципе. Среднестатистическим жителем Армении потеря Арцаха не воспринимается как общенациональная трагедия, максимум как личная, если, к сожалению, пришлось пережить потерю близкого человека на войне. Местное общество с сегодняшним уровнем осознанности не в состоянии оценить характер и масштабы произошедшей катастрофы (что проявляется даже на бытовом уровне в связи с хлынувшим в Армению потоком беженцев, вынужденных решать материально-жилищный вопрос), в чем на самом деле, его сложно винить.

Мы приходим к очевидному выводу: за 26 лет Армению так и не удалось сделать национальным государством армян, точкой сбора для армян со всего мира. И дело не в бедности государства, дело в тотальном отсутствии элит, а тем более, элит хоть сколько-то национально мыслящих, которые просто даже не понимали зачем это вообще нужно. Армяне диаспоры в лучшем случае оставались бесплатными дурачками, вливающими в Армению своё бабло, которое местные аборигены с успехом распиливали между собой, доводя до итоговой цели сраные копейки.

Если государство не может обеспечить удовлетворительное состояние для образовательной инфраструктуры, сделав так, чтобы школьники не сидели в классе в куртках в ноябре месяце, то это не государство. Когда в 2020 году мы читаем подаваемую с восторгом новость о проведении воды в такое-то село, то надо понимать, что это дно даже по меркам постсовка, но норма для какой-нибудь Африки.

Кроме того, есть масса вопросов к работе местных международных организаций, призванных способствовать развитию местной инфраструктуры.

Диаспора может помогать кадрами (что она и должна в сущности делать, так как является мощнейшим кадровым резервом), может помогать связями. Но когда армяне Москвы скидываются смс-переводами на тепловые пушки для школы в Ширакском марзе, это, простите нас, дно.

Ещё большее дно, слышать от жителей Армении укор, мол, вы нам мало денег присылаете, надо больше (видимо, не у всех гюхапетов ещё есть по рендж роверу), а то вы там совсем зажрались, а мы тут за вас…

Абсолютно бесполезно жертвовать деньги туда, где большая часть не дойдёт до цели.

Имея десятки миллиардов потенциальных инвестиций, имея десятки тысяч кадров, которые могли бы в лёгкую «залатать» те дыры, что есть в армянской государственности, сей потенциал не был реализован абсолютно никак, что и логично: для этого нужно не то чтобы стратегическое мышление, а хотя бы просто понимание «а зачем армянам государственность?»

В результате, на месте Армении мы имеем классическую страну третьего мира, с напрочь деградировавшими социальными институтами, инфраструктурой, системой образования, вооружёнными силами. Здесь прослеживается путь, типичный для всех постколониальных государственных образований: если в самом начале независимости балом правят кадры, в той или иной степени связанные с колониальными властями (это распространяется и на военное дело), то через 25-30 лет все позиции захватывают аборигены, получившие гораздо более низкое по качеству образование, и начинается локальный наринай: вместо хорошо образованного и отучившегося чиновника в бывшей метрополии, балом начинает править селюк «из народа», что в результате выливается в крайне неэффективную государственную машину, которой, в принципе, сколько денег ни дай, единственное, что это изменит – цену постройки особняков армянских чиновников.

Репатриация этим людям не просто вредна, она противопоказана: представьте, что будет, если в этих условиях появится, допустим, несколько десятков тысяч русскоязычных армян, которым будет гораздо сложнее вешать лапшу на уши, нежели местным, но при этом они считают эту страну своей и будут постоянно задавать неудобные вопросы?

Поэтому никакой репатриации не проводилось ни при Левоне Тер-Петросяне, ни при Роберте, ни при Серже. Не было и не будет её и при Николе.

Вот теперь просуммируйте всё вышеописанное и постарайтесь ответить на вопрос (который, на самом деле является риторическим): ну и какой тут Арцах? О каком расширении армянской государственности вообще идёт речь с таким подходом? Если бы Арцах был реально нужен, люди бы просто сели и подумали: «У нас ожидается война. Война с противником, превосходящим нас абсолютно во всём: от численности до финансов. Что нам сделать, чтобы не проиграть войну?»

Этот вопрос должен был бить армян по голове каждый день.

Вместо этого армяне избрали крайне пассивную тактику. Даже на фронте инициатива всегда навязывалась нам, в результате чего мы и проиграли. Невозможно сидеть в обороне и выиграть войну, какой бы глухой и гениальной эта оборона ни была. Если твой противник каждый день пробует новые способы, то в конечном итоге, после тысячи попыток, тысяча первая сработает. Это и произошло.

И так везде. В вопросах информационной войны у нас совершенно та же стратегия: азербайджанцы что-то делают – мы отвечаем. И так, собственно, вообще абсолютно везде. Армяне не инициируют действия, а только отвечают. Поэтому, пока армянская сторона придерживается такой стратегии, она всегда будет в проигрыше.

Пока армянин не поймёт, что он должен бить первым, должен создавать события, а не отвечать на созданные уже кем-то, всё будет ровно на той же точке, на которой было минимум эти 30 лет.

За эти 30 лет мы так и не реализовали наш потенциал отношений с РФ. А потенциал был огромный, этому способствовало и географическое положение, и «культурно-исторические связи», и огромная, более чем двухмиллионная армянская диаспора в РФ, которая благодаря своим связям могла бы стать потрясающим мостом между РА и РФ. Но вместо этого большая часть политически активных армян мечтали о западном мире (по итогу, все наши заигрывания с западом не дали нам ровным счётом ничего), в результате, всё закончилось порчей отношений с РФ, что частично негативно повлияло на результат нашего конфликта (ну не любят в России люди, когда ко власти в союзном государстве приходят товарищи, которые в 2014 году выступали с антироссийскими лозунгами, вот ничего не поделать, да).

Эти же политические активные армяне вряд ли смогут внятно ответить на вопрос о том, почему нам нужны (и нужны ли в самом деле?) «западные ценности», составляющими ядра которого являются пропаганда гедонизма, потребительства, эгоизма, в то время как (приведем условный пример), население Армении медленно, но верно сокращается и будет сохранять эту тенденцию, что в глобальном смысле (особенно если будет навязана политика сотрудничества с нашими доблестными соседями) грозит нам изменениям в культурно-этническом облике страны, и как следствие, поставит под вопрос существование государства на карте мира.

Если это звучит не убедительно, то предлагаем проанализировать поведение мирового сообщества за все 44 дня войны: практика показала, что существующие механизмы международного сообщества не в состоянии что-либо сделать с грубой силой в лице Турции и Азербайджана, особенно в отношении первого упомянутого государства, которое является союзником Запада и проводником их политики на Ближнем Востоке.

Резюмируя происходящее, можно сказать одно. Есть огромная вероятность, а вместе с тем и страх, что армяне не сделают вывода из произошедшего. Совсем. Количество вышедших на улицу людей говорило о том, что абсолютному большинству населения Армении Арцах в принципе до лампочки, а то, что определённая часть армянского общества умудряется оправдывать решение Никола, лишь подтверждает это.

Проблему Арцаха нельзя рассматривать как просто единичный эпизод, случившееся в Арцахе – результат целого комплекса нерешённых проблем, после потери Арцаха все эти проблемы останутся и продолжат точить остатки Армении с новой силой.

Никто так ничего не поймёт. Не поймёт то, что точечная репатриация (о другой пока мечтать даже и не стоит) кадров из диаспоры есть ключ к выкарабкиванию из списка стран третьего мира (ну или хотя бы к частичному всплытию наверх), никто не поймёт, что нужно работать с армянскими анклавами Закавказья (Абхазия и Джавахк), никто не поймёт (в первую очередь, среди элиты, надо отдать должное храбрым армянским солдатам, сложившим свои головы на поле боя), что за Арцах надо было стоять так, как будто это Ширак или Зангезур, потому что завтра враг придёт за этими самыми землями.

Стоит запомнить раз навсегда: не ошибка характеризует систему, а реакция на ошибку.

https://telegra.ph/44-dnya-vojny-Itogi-11-18 – цинк