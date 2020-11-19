Мнение: О рубле по 65: скоро?

19.11.2020, 20:58, Разное

Есть люди, которые до сих пор верят в твёрдый #рубль. Тут можно сказать что-нибудь столь же пошлое, сколь и банальное, но поручику Ржевскому лучше выйти вон. Разговор-то серьёзный.

Внезапно российский рубль пошёл укрепляться к доллару и евро. Что породило вот такой зелёный перл от зелёного не-банка.

#Сбербанк видит значительные перспективы укрепления рубля на фоне восстановления мировой экономики. Такое мнение высказал руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик, выступая в ходе 25-го саммита «Металлы и горная промышленность России и СНГ 2020». «С точки зрения динамики рубля, мы считаем, что в значительной степени во второй половине года сыграли роль в обесценении рубля геополитические факторы. И при снижении геополитической премии, мы считаем, что у рубля есть значительные перспективы для укрепления, особенно если мы увидим ослабление доллара на мировых рынках на фоне восстановления мировой экономики», – отметил он.

Ранее #Сбер уточнил ряд показателей своего макроэкономического прогноза на 2020 год. В том числе – прогноз по среднегодовому курсу рубля на 2020 год: 71-73 руб./долл. Текущий средний с начала года курс доллара 72,0 руб./долл. Чтобы прогноз Сбера оправдался, нужно, чтобы российская валюта продолжила укрепление в сторону указанного диапазона. Или временно сходила на 65 руб./долл.

Некоторые основания ждать именно такого развития событий имеются.

Но есть и повод для сомнений – вход в интересную фигуру в рамках восходящего тренда для #доллар­а.

Кто поставит на то, что Сбер будет прав? И сколько?